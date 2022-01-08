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  • ОАЭ поддержали действия властей Казахстана по стабилизации ситуации в стране
ОАЭ поддержали действия властей Казахстана по стабилизации ситуации в стране | BaigeNews.kz 8 января, 22:34
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Фото: МИД РК

ОАЭ поддержали действия властей Казахстана по стабилизации ситуации в стране

По инициативе арабской страны состоялся телефонный разговор с главой МИД РК.

ОАЭ выразили поддержку действия властей Казахстана по восстановлению правопорядка. Об этом, как передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК, было сказано в ходе телефонного разговора и.о. заместителя Премьер-министра — министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с заместителем Премьер-министра — министром по делам Президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.

Сообщается, что телефонный разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны. В ходе беседы эмиратский министр от лица руководства и народа ОАЭ выразил поддержку действиям казахстанских властей по стабилизации ситуации в стране.

В свою очередь, глава казахстанского внешнеполитического ведомства информировал о мерах руководства Казахстана по обеспечению безопасности населения и восстановлению нормальной жизнедеятельности.

Стороны договорились поддерживать политический диалог и тесные контакты на высшем уровне.

#режим ЧП #ОАЭ #МИД #дипломатия
8 января, 22:34
12521
Журналист

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