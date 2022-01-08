ОАЭ поддержали действия властей Казахстана по стабилизации ситуации в стране

Фото: МИД РК

По инициативе арабской страны состоялся телефонный разговор с главой МИД РК.

ОАЭ выразили поддержку действия властей Казахстана по восстановлению правопорядка. Об этом, как передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК, было сказано в ходе телефонного разговора и.о. заместителя Премьер-министра — министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с заместителем Премьер-министра — министром по делам Президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.

Сообщается, что телефонный разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны. В ходе беседы эмиратский министр от лица руководства и народа ОАЭ выразил поддержку действиям казахстанских властей по стабилизации ситуации в стране.

В свою очередь, глава казахстанского внешнеполитического ведомства информировал о мерах руководства Казахстана по обеспечению безопасности населения и восстановлению нормальной жизнедеятельности.

Стороны договорились поддерживать политический диалог и тесные контакты на высшем уровне.