О восстановлении города после погромов рассказал аким Алматы

Бакытжан Сагинтаев сообщил о постепенной нормализации жизнедеятельности Алматы, передает BaigeNews.kz.

Городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы работает в круглосуточном режиме. Все службы города работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром. Все вопросы решаются согласованно, и постепенно город возвращается к нормальной жизни.

Ведется уборка территории во всех районах города. С улиц вывезено более 200 тонн мусора, со дворов – более тысячи тонн ТБО. Коммунальные службы заходят на обезвреженные военнослужащими территории. Правоохранительными органами продолжается зачистка города. Необходимо отметить, что все эти дни система жизнеобеспечения города работала без перебоев. Обеспечение населения услугами водоснабжения, канализации, газоснабжения, тепла ведется в штатном режиме.

"Мы еще раз убедились, что казахстанцы в сложные времена становятся сплоченными и действуют как единый кулак. Благодарю алматинцев за проявленные во время беспорядков спокойствие и мужество, за ту помощь, которую вы нам оказываете", – сказал глава города.

Ранее сообщалось, что продовольственная безопасность города обеспечена. Возобновлена работа почти 80 супермаркетов, трех крупных продовольственных рынков, порядка 70 АЗС, 111 аптек, три из которых в круглосуточном режиме. Стоимость автогаза снижена до 70 тенге за литр.