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О ситуации в Шымкенте рассказал комендант города | BaigeNews.kz 9 января, 11:13
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Фото: platon.asia

О ситуации в Шымкенте рассказал комендант города

Начальник департамента полиции Шымкента, генерал-майор и комендант города Ералы Жумаханбетов рассказал о ситуации в мегаполисе на данный момент, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В целях предотвращения беспорядков и обеспечения безопасности горожан сотрудники полиции работают в усиленном круглосуточном режиме. Были задействованы солдаты Национальной гвардии и Министерства обороны, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. К ним на помощь пришли около тысячи жителей города.
"В ходе несения службы 45 сотрудников получили различные телесные повреждения. Из них два сотрудника с тяжелыми ранениями находились в реанимационном отделении больницы и в настоящее время переведены в палаты специального наблюдения. Несмотря на полученные травмы, все эти сотрудники по собственному желанию вновь приступили к своей службе для обеспечения спокойствия жителей. Раненым полицейским на месте службы оказывается медицинская помощь", - рассказал глава полиции Шымкента.
В настоящее время ситуация стабильная. Территория города полностью находится на контроле сотрудников правоохранительных органов, проводятся мероприятия по недопущению правонарушений.

"Выражаю огромную благодарность гражданам, оказавшим поддержку в этот период, призываю жителей города строго соблюдать требования комендантского часа", - заключил свое обращение Ералы Жумаханбетов.

Пострадавший от рук нападавших старший лейтенант полиции города Шымкент Бауыржан Касымов также сообщил, что во время патрулирования территории вокруг акимата, погромщики стали кидать камни в сторону полиции.

"Я прикрыл лицо рукой, и в ладонь попал камень и сломал руку. Погромщики вытаскивали брусчатку и кидали их в полицейских. Меня отправили на больничный, но я принял решение продолжать нести службу. В такое нелегкое время я должен быть здесь", - сказал раненый полицейский в Шымкенте.
#протесты в Казахстане
9 января, 11:13
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Юлия Тен Журналист

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