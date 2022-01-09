О ситуации в Нур-Султане рассказали в МВД РК

Фото: фото Артема Чурсинова, BaigeNews.kz

С начала действия режима ЧП количество звонков на канал "102" увеличилось в два раза.

За последние трое суток в Нур-Султане зарегистрировано 45 преступлений, однако в целом, ситуация в столице стабильная, находится под полным контролем. Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщили в пресс-службе МВД РК.

По информации ведомства, с начала действия режима ЧП количество звонков на канал "102" увеличилось в два раза.

"За три дня поступило 9076 звонков. Жителей столицы интересовали вопросы справочного характера, въезд и выезд из города, режим работы ЦОНов, банков и торговых центров. Сотрудники полиции оказывали консультативную и психологическую помощь горожанам", — отмечают в пресс-службе полицейского ведомства.

По данным министерства, за последние трое суток в столице зарегистрировано 45 преступлений, а также выявлено более двух тысяч административных правонарушений.

За управление автотранспортом в состоянии опьянения задержано двое водителей, которые по решению суда водворены в Специальный приемник ДП.

Согласно статьи 476 КРКобАП за нарушение режима или невыполнение требований, установленных государственным органом, в связи с объявленным чрезвычайным положением, привлечено 22 лица. Процессуальное решение в отношении виновных будет принято судом.

По периметру города установлены блокпосты, ограничен въезд в столицу, а также выезд из него. Горожане могут проезжать через блокпосты только в дневное время. Сотрудниками проверяются документы граждан, также автомобили на наличие запрещенных веществ.

В городе с 23:00 часов ночи до 7:00 часов утра введен «комендантский час», то есть в городе передвижение в пешем порядке также и транспортных средств запрещены. Разрешение на передвижение дано только задействованным в жизнедеятельности столицы.

Согласно утвержденным Правилам, субъектам бизнеса – это торговые объекты, рынки, магазины, аптеки и другим организациям разрешено работать с 08.00 до 22. 00 часов, при этом запрещена реализация алкогольной продукции.

"Предупреждаю не нарушать общественный порядок и спокойствие граждан, а также соблюдать режим ЧП в городе. Совершение в условиях чрезвычайного положения уголовных или административных правонарушений является отягчающим обстоятельством и влечет более строгую ответственность", — сказал начальник департамента полиции Ержан Саденов.

Между тем, жителей той же Мангистауской области еще 7 января жестко предупредили, что "будут стрелять на поражение" в случае нарушения режима ЧП, а в Павлодарской области отмечается отсутствие фактов мародерства.

Режим ЧП по всей стране был введен из-за того, что по Казахстану прокатилась волна протестов. Начались они 2 января с Жанаозена. Там горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

4 января правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "ҚазМұнаГаз".

После этого в Актобе протестующие также потребовали снизить цену на газ и освободить тех, кого задержали сегодня за участие в митинге. В итоге стоимость газа в Актобе снизят до 50 тенге за литр.

Но вечером 4 января протесты в Алматы вылились в беспорядки.

Вечером 5 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана, акцентировав внимание на высокую организованность хулиганствующих элементов и на тщательно продуманный план действий заговорщиков, которые, по его словам мотивированы финансово. Глава страны, который с этого дня возглавил также и Совет безопасности РК, выразил абсолютную уверенность, что наш мудрый народ преодолеет все трудности.

Затем, указами Президента РК Касым-Жомарта Токаева было дополнительно введено чрезвычайное положение в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Туркестанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской областях, а также городе Шымкенте.

Еще ранее чрезвычайные положения были введены в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.

В целом по стране, по данным национальной палаты предпринимателей "Атамекен", бизнесу из-за беспорядков и погромов нанесен ущерб на сумму до 90 миллиардов тенге. Одни только магазины торговых сетей были разрушены и разграблены на более чем 40 миллиардов тенге, не говоря о значительном ущербе, который был причинен коммерческим и государственным организациям как в Алматы, так и в Таразе, Кызылорде, Шымкенте и других областных центрах. Только в ночь на пятое января в Алматы бандитами были сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады "скорой помощи", пожарные автомашины. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. В десяти регионах страны выявлено около 920 пострадавших субъектов бизнеса, причем, подавляющая часть их находится в Алматы.

Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, зафиксированы случаи изнасилования. Пострадали 10 медработников, получили ранения сотни военнослужащих Национальной гвардии, двое из которых погибли. Погибло 18 полицейских, тела двух из них были найдены с отрезанными головами, до 300 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

Общая численность террористов, напавших только на Алматы, по официальным данным, озвученным президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, достигает 20 тысяч человек. Террористам грозит наказание пожизненным заключением.

Стало также известно, что ранее снятый с должности председателя Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов арестован. А первый президент государства, Елбасы Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана и призывает всех казахстанцев объединиться вокруг действующего легитимного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в борьбе за стабильность и восстановление правопорядка в стране.