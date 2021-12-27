О шторме предупредили жителей большей части Казахстана

Синоптики предупредили о шторме 27 декабря, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, ночью на западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Актау юго-восточный ветер, ночью порывы 15-18 метров в секунду.

Днем 27 декабря на северо-западе Акмолинской области ожидается низовая метель, ветер южный, юго-западный, днем на северо-западе, востоке области 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду, низовая метель.

На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, ветер южный, юго-восточный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области низовая метель, ветер северо-западный с переходом в юго-западный, ночью на северо-востоке, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ночью ожидается низовая метель.

На северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, ночью 15-20, на северо-востоке области порывы 25, днем на северо-западе и востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе низовая метель, ветер южный, юго-западный, порывы 18 метров в секунду.

На северо-западе, востоке Костанайской области метель, туман. Ветер южный, юго-западный ночью на северо-западе области 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на востоке области порывы 23-28 метров в секунду

В центре Карагандинской области ожидается туман. Ночью на востоке области низовая метель, гололед.

Ночью и утром 27 декабря в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед.

В Шымкенте ночью 27 декабря ожидаются туман, гололед.

На западе и в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный в центре, на востоке области 15-20, ночью порывы 23 метров в секунду.

На юге Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами туман.

В Северо-Казахстанской области на западе и севере низовая метель, ветер южный, юго-западный, ночью на западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем но большей части 15-20, на западе порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске днем низовая метель, ветер южный, юго-западный 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане днем 27 декабря ветер южный, во второй половине дня порывы 15-20 метров в секунду.

