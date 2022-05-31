Что думают зарубежные эксперты и политологи о референдуме в Казахстане

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Зарубежные эксперты высказались о казахстанском референдуме и том, как изменения Конституции повлияет на политическую обстановку в стране, передает BaigeNews.kz.

Армения

"Поскольку Казахстан является ведущей страной Центральной Азии, а также играет ключевую роль в Шанхайской организации сотрудничества, его экономическое и политическое продвижение будет иметь свое влияние на укрепление региональной безопасности. Казахстан является второй по величине экономикой ЕЭС и членом ОДКБ, и, поскольку Армения является членом этих двух организаций, она заинтересована в развитии и процветании Казахстан", - отметил он.



"Мое знакомство с посланием президента Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана от 16 марта текущего года и поправками в Конституцию показывает, что руководство страны адекватно и своевременно реагирует на вызовы, возникшие перед страной после январских трагических событий и геополитических изменений, проявившихся в последнее время", - отмечает член Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.



"Для решения этих трех задач конституционными изменениями предлагается серьезное сокращение полномочий президента, в том числе, глава государства не имеет права занимать партийные должности, снимать с должностей акимов районов, городов и сельских округов, президентская квота в Сенате сокращается с 15 до 10 депутатов и многие другие изменения. Соответственно, повышается роль Парламента Казахстана. Так, Мажилис уже будет принимать законы, а Сенат их одобрять. Контроль Мажилиса за исполнением бюджета будет серьезно усилен: так, Высшая Аудиторская Палата два раза в год будет отчитываться перед ним", - резюмирует Григорян.

"Президент Касым-Жомарт Токаев готовит страну к адаптированию к новым реалиям. А реалии часто, а порой и кардинально меняются, и страна, ее система правления, органы законодательной, исполнительной и судебной власти, местное самоуправление, гражданское общество, СМИ, должны быть системно готовы к изменениям и активно участвовать в них, а предстоящая конституционная реформа свидетельствует о высоком осознании обществом тех вопросов и вызовов, которые стоят перед казахстанским народом", - сообщил политолог.



"Судебная ветвь власти реформируется, и после принятия изменений в Казахстане будет учрежден Конституционный суд. Для Казахстана, в силу географических причин и значительных расстояний между регионами очень важен переход к смешанной пропорционально-мажоритарной избирательной модели как на национальном, так и на региональном уровнях. Это, в свою очередь, будет способствовать и еще более усилит представленность разных регионов и слоев населения в системе управления государством", - рассказал эксперт.

Венгрия

"Республиканский референдум исторически важнейший шаг в модернизации и демократизации государственной системы и в реализации президентской программы политических реформ, изложенной в его мартовском Послании народу Казахстана. Проект изменений в Конституцию выработан ведущими учеными и получил положительное заключение Конституционного совета, которое принял во внимание и запросы граждан страны", - считает доцент Будапештского экономического университета Дьёрдь Гилиан.

"Можно ожидать, что в результате этого станет повышение политической конкуренции, создание равных условий для развития всех политических партий, самостоятельность и беспристрастность при принятии решений. По предложенным поправкам исключаются нормы о праве Первого президента избираться более двух раз подряд. Из Конституции исключается также норма о статусе первого президента как Основателя независимого Казахстана", - резюмирует Гилиан.

"Реорганизация Парламента усилит Мажилис и ослабит Сенат, который считается лояльной президенту. Токаев признал, что слишком централизованная президентская структура власти отрезает лидеров от импульсов общества, ее крайне сложно поддерживать, и принятие решений занимает много времени (признаки и последствия этого были видны в первые дни января). Учитывая почти неизбежное угасание предыдущих попыток реформ из-за диархической природы системы казахстанской власти, успех объявленных сейчас реформ потребует от президента решимости и настойчивости, а также постоянного обновления идей", - пишет он.



Германия

"Проект конституции предусматривает создание в Казахстане конституционного суда, который является высшим блюстителем конституции. Интересным остается вопрос, какие именно он будет выполнять функции и как будут назначаться судьи. В проекте Конституции говорится, что президент назначает председательствующего судью, который затем утверждается Сенатом. Тут есть сходства с американской моделью", - отметил председатель Немецко-Казахского общества Томас Хельм.



"Важно, чтобы муниципалитеты имели не только определенный финансовый суверенитет, но и собственные источники доходов, чтобы они могли развивать свой муниципалитет для качественного уровня жизни, независимо от центрального бюджета. К таким источникам дохода относятся коммунальные компании, предоставляющие хозяйственные услуги, такие как компании по энерго- и водоснабжению, а также муниципальные налоги (например, на землю), которые должны получать сами муниципалитеты", - советует он.

Сингапур

"Несомненно, эти реформы окажут большое влияние на политическую жизнь в стране. Все они идут в одном направлении, а именно, в направлении демократизации политической жизни в Казахстане, что очень хорошо и что должно вызвать широкую поддержку, как со стороны казахстанской общественности, так и всего международного сообщества", - утверждает он.

Швейцария

"В Казахстане будет создан Конституционный суд как отдельная юрисдикция. Это потенциально может стать важным шагом к обеспечению большей независимости судебной власти и потребует разработки и принятия специального законодательства в этом отношении. Мы будем рады прокомментировать такое законодательство на стадии его разработки, чтобы гарантировать, что законодательство является полным и включает, насколько это возможно, международное право и стандарты независимости судебной власти", - рассказал генеральный секретарь Международного объединения юристов Сэм Зарифи.

Швеция

"Это сам по себе важный шаг, который хорошо рифмуется с усилиями по постепенному изменению отношений между государством и обществом в Казахстане. Пакет политических реформ, принятый 16 марта, не изменит Казахстан сразу и не превратит его в консолидированную демократию. Однако он представляет собой один из шагов на долгом пути реформ, который сделает распределение между ветвями власти в Казахстане более сбалансированным", - считает эксперт.

считает, что политические реформы могут сыграть важную роль для стабилизации внутриполитической жизни Казахстана и открыть двери для дальнейшего развития.Ереван также заинтересован в стабильной трансформации казахстанской политической жизни посредством конституционных изменений, инициированных президентом Токаевым, без каких-либо потрясений.Он считает, главными целями конституционных изменений является сохранение независимости Казахстана, а также обеспечение стабильности в обществе, через вовлечение граждан в управление государством.Революционными являются также изменения в Конституцию, которые касаются расширения прав граждан Казахстана. Так, он выделил модернизация избирательной системы, упрощение процедуры регистрации партий, и отмену смертной казни.прежде всего отмечает важность и своевременность грядущих конституционных реформ в Казахстане путём референдума. Он отмечает, что это говорит о высоких профессиональных качествах государственных лидеров страны, которые имеют государство-центричное видение, прогрессивное, дальновидное мышление, политическую волю и мужество для проведения столь масштабных изменений, которые существенно изменят политическую систему и административно-территориальную структуру Казахстана.Он также выделил пакет изменений направленных на модернизации выборного процесса, особенно пункты касательно необходимости недопущения влияния отдельных лиц и/или сил из-за рубежа на результаты выборов.особенно выделил аспект поправок, в соответствии с которым президент не может возглавлять политическую партию. Наряду со снижением "партийного ценза" эта мера, как и предложение о внепартийности целого ряда категорий госслужащих и представителей судебной власти, существенно расширит и обновит атмосферу внутриполитического плюрализма мнений и политической конкуренции."В этом вопросе Казахстан намерен пойти на важные преобразования властной вертикали посредством отказа от суперпрезидентской республики в сторону президентской формы правления, при которой парламент получает больше полномочий и расширяются функции местных органов управления. Также согласно изменениям в Основном законе, близкие родственники президента Эне вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора", - резюмирует он.заострил внимание на том, что на фоне современных глобальных геополитических трансформаций проведение конституционной реформы в Казахстане является своевременным и адекватным ответом в рамках модернизации политической системы.Не менее прогрессивным является акцент на дальнейшую демократизацию и защиту прав граждан, добавил он. В связи с этим, важным нововведением является отмена смертной казни на конституционном уровне, что говорит об имплементации в Казахстане международных стандартов в области защиты прав человека.Комплекс предложенных поправок сформирует новый баланс отношений между ветвями власти, который может обеспечить окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике, считает она.По ее мнению, один важнейших моментов это то, что президент на период осуществления своих полномочий не должен состоять в политической партии. Данный запрет распространен на председателей и судей Верховного Суда и иных судов, и на руководителей других важнейших органов государственной власти, включая Высшей Аудиторской Палаты и другие.Реализация предлагаемой конституционной реформы Республики Казахстан имеет огромное значение на дальнейшее политическое и экономическое развитие государства и усилит процессы взаимовыгодного сотрудничества с другими странами, подчеркнула она.в своем исследовании политической обстановки в Казахстане отметил, что инициативы президента можно рассматривать как ответ на потребности общества.Ограничения власти президента в пользу парламента очень правильное решение, считает он. Спикер также поддержал создание закона о выборах, основанного на мажоритарном голосовании и пропорциональном представительстве.Хельм поддерживает также план укрепления местного самоуправления. Таким образом, отметил председатель, города и районы смогут стать силой развития всего Казахстана, при этом во всех регионах будут создаваться пригодные для жизни города и села, а развитие не будет концентрироваться лишь в двух городах.считает, что предлагаемые политические реформы очень интересны и весьма амбициозны. Он отметить количество статей, предлагаемых к изменению в Конституции, а также их важность.Особенно он выделил предлагаемые изменения решительно ограничивают полномочия президента РК. Профессор считает, что это устраняет любые автократические искушения в будущем.Он заявил, что если и другие вопросы, касающиеся доступа к правосудию или верховенства права, будут дополнительно решены в последующем законодательстве, МКЮ будет рад искать пути дальнейшего взаимодействия, применяя свой опыт в области международного права в форме правового анализа и экспертных мероприятий по данным вопросам.отметил, что референдум дает возможность каждому гражданину Казахстана выразить свое мнение об изменениях, которые предлагает президент Токаев в политической системе страны.Это, в свою очередь, станет условием для дальнейшего демократического развития в будущем, почва для которого закладывается уже сейчас, резюмирует Корнелл



