О причинах принятого решения по либерализации цен на газ рассказал министр энергетики РК

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Министерство энергетики РК начало прогнозировать возможный дефицит газа в Казахстане еще в 2017 году. Об этом, а также о причинах принятого решения по либерализации цен на газ 3 января рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, комментируя ситуацию с ценами на сжиженный газ в Казахстане и в Мангистауской области, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По информации министра, Казахстан всегда обладал достаточными ресурсами сжиженного газа для покрытия нужд внутреннего рынка и являлся нетто-экспортером по газу.

Для поддержания местных потребителей, цена на газ регулировалась и устанавливалась на уровне 38 тысяч тенге за тонну (ниже 100 долларов за тонну) или в 5-6 раз ниже экспортных цен (порядка 500 долларов за тонну). При этом себестоимость производства сжиженного газа на предприятии КазГПЗ составляет порядка 100 тысяч тенге за тонну.

"Цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе. Соответственно, низкие цены не стимулируют рост его производства", — сказал министр.

"Еще в 2017 году Министерство энергетики начало прогнозировать возможный дефицит газа в среднесрочной перспективе, вызванный аномально низкой ценой на газ, активным ростом потребления и отсутствием расширения производства", — отметил министр.

А также добавил, что в текущих условиях отсутствует какая-либо инвестиционная привлекательность для расширения производства данного сырья, что на фоне постоянного роста потребления привело к постоянному дефициту сжиженного газа на внутреннем рынке.В этой связи, по его словам, и было принято решение о постепенной либерализации рынка сжиженного газа.