О поддержке детского спорта и образования рассказал глава МОН РК

Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz

Глава МОН РК Асхат Аймагамбетов рассказал на заседании правительства о поддержке детского спорта и образования в рамках Года детей, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра, впервые на участие казахстанских юных спортсменов в международных спортивных соревнованиях из республиканского бюджета выделили средства. Команда РК завоевала 86 медалей на Всемирной Гимназиаде во Франции и заняла третье место среди 70 стран после Бразилии и Франции. Аймагамбетов подчеркнул важность того, что средства выделили именно в Год детей.

Кроме того, 2,4 миллиона учащихся получают дополнительное образование, в 2022 году более 270 тысяч детей охватят дополнительными кружками и секциями. До конца года охват увеличится на пять процентов.

"В этом году казахстанским олимпийцам выделена 31 полная квота на участие в 7 престижных международных олимпиадах, в которых в июле-августе примут участие дети. Впервые за счет республиканских средств награждаются победители и призеры этих международных интеллектуальных олимпиад, педагоги, их подготовившие. Также впервые более 100 победителям и призерам международных интеллектуальных, творческих, спортивных олимпиад были выделены особые гранты на зачисление в отечественные вузы вне конкурса", - рассказал Асхат Аймагамбетов.

Он добавил, что 1 000 слабоуспевающих детей из социально уязвимых семей впервые получат возможность учиться в 134 школах для одарённых детей наравне с талантливыми детьми.