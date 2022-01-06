О новых назначениях в КНБ и Службе госохраны сообщила Акорда

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Акорда сообщила о новых назначениях в КНБ Казахстана, передает BaigeNews.kz.
Тем временем в Алматы в ходе антитеррористической операции ликвидированы десятки нападавших. Они пытались штурмовать здания департамента полиции города.
Мародеры грабили в мегаполисе магазины, супермаркеты, ТРЦ и отделения банков. Участники беспорядков препятствовали работе скорой помощи, наносили ущерб медработникам и громили социальные объекты.
По данным полиции, только в ночь на пятое января сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады "скорой помощи", пожарные автомашины. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее в Алматы террористическим актом. Он обратился к главам государств ОДКБ за помощью. ОДКБ направит в Казахстан миротворческие силы на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки.
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