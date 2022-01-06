О новых назначениях в КНБ и Службе госохраны сообщила Акорда

Фото: akorda.kz

В системе нацбезопасности произведен ряд кадровых назначений.

Акорда сообщила о новых назначениях в КНБ Казахстана, передает BaigeNews.kz.





Чингиса Аринова назначили заместителем начальника Службы государственной охраны РК — начальником Службы охраны Президента РК.



Ардак Ашимбекулы освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны РК — командующего силами особого назначения. Исполняющим обязанности на эту должность Президент назначил Айткурмана Омарбекова.



Накануне Президент Казахстана



Сакен Исабеков

Распоряжением Президента Ануар Садыкулов освобожден от должности заместителя председателя КНБ РК — директора Службы специального назначения "А".Чингиса Аринова назначили заместителем начальника Службы государственной охраны РК — начальником Службы охраны Президента РК.Ардак Ашимбекулы освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны РК — командующего силами особого назначения. Исполняющим обязанности на эту должность Президент назначил Айткурмана Омарбекова.Накануне Президент Казахстана освободил Карима Масимова от должности председателя КНБ РК. Вместо него назначен Ермек Сагимбаев.Сакен Исабеков назначен начальником Службы государственной охраны РК. Тем временем в Алматы в ходе антитеррористической операции ликвидированы десятки нападавших. Они пытались штурмовать здания департамента полиции города.

Сообщалось , что в ходе беспорядков в Алматы был захвачен и подожжен акимат. Протестующие захватили аэропорт, где, по неподтвержденной информации, при штурме воздушной гавани погибли двое военнослужащих. В ночь на 6 января заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров заявил, что аэропорт был освобожден

Мародеры грабили в мегаполисе магазины, супермаркеты, ТРЦ и отделения банков. Участники беспорядков препятствовали работе скорой помощи, наносили ущерб медработникам и громили социальные объекты.

По данным полиции, только в ночь на пятое января сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады "скорой помощи", пожарные автомашины. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее в Алматы террористическим актом. Он обратился к главам государств ОДКБ за помощью. ОДКБ направит в Казахстан миротворческие силы на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки.