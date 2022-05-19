"Нужно ускоренно усиливать конкуренцию во всех отраслях" — Токаев

В Казахстане нужно уделить внимание формированию привлекательного инвестиционного климата, считает президент РК Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz
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"В условиях глобальной турбулентности и неопределённости, усиления внешних и внутренних вызовов, как правило, роль государства усиливается. Однако нашей стратегической целью всегда будет создание сильного и ответственного частного бизнеса. Для построения сильной и устойчивой рыночной экономики необходима системная работа по выявлению и устранению факторов неравной конкуренции. Риски её возникновения кроются в неэффективных процедурах предоставления мер государственной поддержки, их выборочности", — сказал президент на встрече с представителями отечественного бизнеса.
пресс-служба Акорды
По его словам, это касается налоговых льгот, выделения земельных участков, госзакупок и административного регулирования в целом.
"К примеру, сейчас для МСБ практически единственным способом получения доступа к земле является реализация инвестиционных проектов с обязательным участием социально-предпринимательских корпораций. Другими словами, вместе с базовым фактором производства предпринимателю навязывается государственное участие. Бизнес жалуется на отсутствие возможности получить участки на общих основаниях. Предполагалось, что системным решением этой проблемы станет создание прозрачной карты земельных ресурсов. Но работа в этом направлении ведется очень медленно. Действующий электронный ресурс неудобен для пользователей, остается открытым вопрос актуальности данных, нет интеграции с другими системами. Правительству нужно взять этот вопрос под особый контроль", — сказал глава государства.
пресс-служба Акорды
Эффективная реализация проекта позволит оперативно перейти к следующему шагу — внедрению автоматизированного механизма подачи и рассмотрения заявки на получение земель. Такую систему необходимо запустить до конца года, поручил Токаев.
"Отдельного внимания требует вопрос применения ценовых ограничений на конкурентных рынках. Ценовые ограничения начали активно применять на продовольственных, лекарственных и прочих рынках розничной торговли. Возможно, это необходимо именно сейчас, на критическом этапе нашего развития. Но правительству нужно думать о применении рыночных механизмов регулирования цен. Обобщённо говоря, нужно в ускоренном темпе усиливать конкуренцию во всех отраслях. Ложное ощущение контроля может привести к тотальному дефициту и падению качества товаров. Нужен баланс. Избыточное ценовое регулирование конкурентных товарных рынков лишает страну частных вложений", — отметил глава государства.
Как следствие, продолжил он, государство вынуждено инвестировать в такие отрасли, тем самым увеличивая своё присутствие в бизнесе в лице непрозрачных неповоротливых операторов.
пресс-служба Акорды
"Следует быть предельно внимательными и не отходить от базовых принципов рыночной экономики. Это касается как товарных рынков, так и тарифов на услуги естественных монополий", — считает Токаев.
Говоря об инвестиционном климате, он подчеркнул, что даже в таких непростых условиях Казахстан приложит все усилия, чтобы сохранить и нарастить объёмы инвестиций из Евросоюза, США, Китая, других стран, обладающих не только финансовыми, но и широкими технологическими компетенциями.
По его словам, всё более значимыми торгово-инвестиционными партнёрами становятся братская Турция и страны Центральной Азии.
"Нужно выйти из текущего кризиса без потерь, сохранив налаженные связи и цепочки. Данную работу следует активизировать, но, конечно, с учётом санкционного контекста", — отметил президент.
По словам главы государства, формирование привлекательного бизнес-климата включает в себя не только изменение законов и предоставление государственных субсидий. Определяющую роль здесь играет эффективность реализации всех принятых решений и процедур на региональном, локальном уровне, отметил Токаев.