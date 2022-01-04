Нурлан Ногаев провел встречу с автовладельцами города Актау

Фото: пресс-служба акима

Нурлан Ногаев призвал собравшихся сохранять общественный порядок.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел поздно вечером 3 января встречу с автовладельцами города Актау, требующими снижения цен на сжиженный нефтяной газ, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Нурлан Ногаев разъяснил собравшимся меры, принятые Правительством по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в отношении снижения цены на сжиженный нефтяной газ. Владельцы АГЗС области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа с 120 тенге до 85-90 тенге.

Как отметил Нурлан Ногаев, Агентством по защите и развитию конкуренции начато расследование в отношении собственников АГЗС на предмет ценового сговора. В ходе беседы с автовладельцами Нурлан Ногаев призвал собравшихся сохранять общественный порядок, не допускать возникновения угрозы жизни и здоровья населения.

Аким области подчеркнул, что решение любых вопросов возможно только посредством конструктивного диалога. На встрече присутствовали представители Министерства энергетики и Агентства по защите и развитию конкуренции, входящие в состав комиссии, созданной по поручению Премьер-Министра.

Ранее сообщалось, что Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встречу с автовладельцами города Жанаозен.

Напомним, в Жанаозене горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле".

3 января распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. Также сегодня стало известно о том, что собственники АЗС Мангистауской области приняли решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.