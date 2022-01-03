Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Нурлан Ногаев призвал жителей Жанаозена к конструктивному диалогу
Нурлан Ногаев призвал жителей Жанаозена к конструктивному диалогу | BaigeNews.kz 3 января, 18:31
2376

Нурлан Ногаев призвал жителей Жанаозена к конструктивному диалогу

Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цен на сжиженный нефтяной газ.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с автовладельцами, требующими снижения цен на сжиженный газ в Жанаозене, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Нурлан Ногаев разъяснил собравшимся меры, принятые Правительством по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в отношении ценообразования на сжиженный газ.

Он рассказал митингующим, что в настоящее время распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.

Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цен на сжиженный нефтяной газ.

Глава региона также сообщил, что владельцы АЗС области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа с 120 тенге до 85-90 тенге за литр.

"Будут осуществлены системные меры по обеспечению долгосрочной стабильности цен путем установления ценовых коридоров и недопущению спекулятивного роста цен на газ, — сказал Нурлан Ногаев. — Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АГЗС начато расследование на предмет ценового сговора".

Аким области призвал собравшихся решать вопросы правовым путем посредством конструктивного диалога.

#Жанаозен #митинг #Аким
3 января, 18:31
2376
Журналист

Рекомендуем