Нурлан Ногаев призвал жителей Жанаозена к конструктивному диалогу

Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цен на сжиженный нефтяной газ.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с автовладельцами, требующими снижения цен на сжиженный газ в Жанаозене, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Нурлан Ногаев разъяснил собравшимся меры, принятые Правительством по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в отношении ценообразования на сжиженный газ.

Он рассказал митингующим, что в настоящее время распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.

Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цен на сжиженный нефтяной газ.

Глава региона также сообщил, что владельцы АЗС области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа с 120 тенге до 85-90 тенге за литр.

"Будут осуществлены системные меры по обеспечению долгосрочной стабильности цен путем установления ценовых коридоров и недопущению спекулятивного роста цен на газ, — сказал Нурлан Ногаев. — Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АГЗС начато расследование на предмет ценового сговора".

Аким области призвал собравшихся решать вопросы правовым путем посредством конструктивного диалога.