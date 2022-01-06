Нур-Султан перешел в красную зону по КВИ - Минздрав

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"В Казахстане в связи с циркуляцией "Омикрон" штамма, а также в связи с многочисленными нарушениями санэпид режима отмечается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации. Так, согласно матрице оценки эпидситуации, сегодня в красную зону перешел города Нур-Султан, а в желтую зону переместились города Шымкент и Алматы. Рост заболеваемости КВИ за последнюю неделю отмечается в Шымкенте в 4,7 раза, в Алматы - в два раза, в Нур-Султане - на 13 процентов. 50 процентов заболеваемости по стране приходятся на указанные три мегаполиса", - отметила вице-министр.По ее словам, не только в Казахстане, но и во всем мире отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Наибольший прирост заболеваемости за последний месяц приходится на Европу, сообщили Гиният. По данным ВОЗ, в январе 2022 года "Омикрон" штамм SARS-CoV-2 выявлен в 126 странах мира.
"Сегодня завершено полногеномное секвенирование 96 положительных образцов, то есть анализов, отобранных во всех регионах страны в конце прошлого года, и подтверждена циркуляция варианта коронавируса "Омикрон" на территории Казахстана. Так по результатам генотипирования на сегодняшний день в свыше восьми процентах образцах обнаружен новый вариант коронавируса "Омикрон", в основном, в городах Алматы и Нур-Султан. "Омикрон" отличается от "Дельта-штамма" приблизительно трехкратным увеличением заразности вируса. Очень контагиозный и заразный, очень короткий инкубационный период - всего два дня. При "Дельта-штамме" было пять-семь дней. Основными первыми признаками являются проявление простуды, повышение температуры, кашель, слабость, вялость", - рассказала замглавы Минздрава.По данным ведомства, "Омикрон", в основном, поражает молодых людей и детей. Этот штамм также представляет опасность для лиц пожилого возраста, которые не вакцинированы и страдают сопутствующими заболеваниями сердца, печени и почек, отметила спикер. По ее словам, единственным способом защиты от инфекции в мире является только завершенный курс вакцинации и своевременная ревакцинация против COVID-19.
"На сегодня в стране охват вакцинацией подлежавшего взрослого населения первым компонентом составляет 79,1 процент, вторым компонентом - 75 процентов. Ревакцинацию получили 573 тысячи человек. В этой связи министерство здравоохранения призывает граждан, которые до настоящего времени не вакцинировались - вакцинироваться. Кто вакцинировался, и прошло шесть месяцев, пройти ревакцинацию. Сегодня поликлиники в полном штатном режиме работают, и вакцины имеются. Для уменьшения риска распространения вируса также необходимо соблюдать простые профилактические меры - это оставаться дома, избегать мест массового скопления населения, носить маски, соблюдать социальную дистанцию. И обязательно при проявлении симптомов простудных заболеваний, похожих на КВИ, просим обращаться к медицинским работникам и своевременно получать медицинскую помощь, лечение. Самолечением просим не заниматься", - сообщила Ажар Гиният.
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