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Нур-Султан может не достигнуть коллективного иммунитета из-за снижения темпов вакцинации | BaigeNews.kz 29 декабря, 12:04
2332
Фото: pixabay.com

Нур-Султан может не достигнуть коллективного иммунитета из-за снижения темпов вакцинации

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 454 тысяч жителей Нур-Султана. Этого количества недостаточно для полноценной иммунной прослойки среди населения столицы, сообщила главный государственный санитарный врач города Сархат Бейсенова, передает BaigeNews.kz.

"В настоящее время по Нур-Султану первый компонент вакцины получили свыше 484 тысяч граждан, полный курс иммунизации прошли 454 тысяч жителей. Однако, считаю, что этого недостаточно и необходимо продолжить прививочную кампанию, чтобы увеличить иммунную прослойку среди населения. Анализируя темп вакцинации видим, что с 1 по 15 декабря всего вакцинировано 12 866 человек, с 16 по 29 декабря темп вакцинации снизился, всего вакцинировано 9 949 человек. Отмечу, что снижение количества вакцинированных людей может привести к недостижению коллективного иммунитета и спровоцировать вспышки заболеваемости. Для сохранения эффекта требуется ревакцинация из-за ослабления защиты после иммунизации с течением времени. Не ради цифр, а ради жизни!", - сообщила она.

Спикер отметила, что по Нур-Султану в настоящее время ревакцинации подлежат 244 824 человек, из которых всего 19 321 или 7,9 процента человек ревакцинированы.

#вакцинация #коронавирус #акимат Нур-Султана
29 декабря, 12:04
2332
Журналист

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