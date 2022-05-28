НПП "Атамекен": Налогообложение дивидендов — фактически двойной налог

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В рамках срочного законопроекта вносятся поправки в Налоговый кодекс, а именно исключается освобождение от налогообложения доходов в виде дивидендов учредителей, участников, акционеров, полученных в результате предпринимательской деятельности субъектов как крупного, так и среднего и малого бизнеса. Вместо этого предлагается заменить льготу на налоговую ставку в размере 10 процентов.
"Отмена льготы по освобождению дивидендов от налогообложения приведёт к их двойному налогообложению, что снижает рентабельность инвестиций и, соответственно, привлекательность Казахстана для инвестирования в его экономику", — рассказал председатель президиума НПП РК "Атамекен" Раимбек Баталов.
К примеру, на текущий момент, если предприниматель владеет компанией более трёх лет, то дивиденды не облагаются налогами при соблюдении определённых условий. Прибыль компании облагается корпоративным подоходным налогом в 20 процентов и предприниматель-учредитель получает свою прибыль через дивиденды.
"Если дивиденды предпринимателей будут облагаться 10-процентным дополнительным налогом, то по факту суммарная ставка налога на прибыль составит 30 процентов", — добавил он.
НПП заявила о том, что не поддерживает указанную поправку.
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