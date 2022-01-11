Новый состав правительства. Кто они?

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Новый глава правительства - Алихан Смаилов

Первый вице-премьер Роман Скляр

В Казахстане назвали новый состав правительства. BaigeNews.kz расскажет о тех, кто занял эти должности.Премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов. С февраля 2019 года должность главы правительства занимал Аскар Мамин. Он ушел в отставку 5 января 2022 года на фоне массовых беспорядков в стране. Президент Казахстана принял отставку , назначив и.о. премьер-министра Алихана Смаилова, который до этого момента был первым вице-премьером.Фото azh.kz50-летний Смаилов родом из Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК. Неоднократно был председателем Агентства РК по статистике и вице-министром финансов, а также вице-министром иностранных дел, президентом нацхолдинга "Казагро", министром финансов, помощником Президента РК.Повышение получил бывший вице-премьер Роман Скляр. Теперь он стал первым заместителем главы правительства.Фото egemen.kzРоман Скляр родился 8 мая 1971 года в Павлодаре. Окончил Павлодарский государственный университет по специальности "инженер-строитель", а также Московский институт современного бизнеса по специальности "экономист" и Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "юрист". Трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-монтажником МНУ "Экибастузуглеавтоматика". За 15 лет в родном Павлодаре он успел поработать в "Казпромтехмонтаже", "Вахинвесте", ТОО "Ансат-Павлодар", был директором ТОО "Тыныс". Был начальником отдела управления Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК по Павлодарской области, заместителем начальника управления коммунальной собственностью города Павлодара, главным инспектором акима Павлодарской области, руководителем аппарата акима города Павлодара и позже и заместителем акима города.

С 2006 года перешел работать в столичный акимат, потом снова вернулся в Павлодар в качестве заместителя акима области. С 2011 года занимал должности вице-министра транспорта и коммуникаций, национальной экономики, по инвестициям и развитию. Был также вице-президентом АО "КТЖ". С февраля по сентябрь 2019 года занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК. В 2019 году назначен заместителем премьер-министра РК.

Еще один новый зам - Бахыт Султанов

Дополнительную должность получил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. Теперь он еще и заместитель премьер-министра.





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Он уроженец Алматы. Окончил Республиканскую физико-математическую школу-интернат в Алматы, Казахский национальный технический университет по специальности инженер-электрик, Казахскую государственную академию управления по специальности "экономист". Трудовую деятельность начал в 1994 году ведущим экономистом отдела акционирования и лицензирования управления ценных бумаг финансового рынка в Министерстве финансов РК.

В разные годы занимал должности в Минфине - от начальника отдела до вице-министра и министра финансов. Успел также поработать вице-министром экономики, председателем Агентства по статистике, министром экономики и бюджетного планирования. Работал помощником президента, заместителем руководителя АП, заместителем премьер-министра и даже почти год возглавлял Нур-Султан. С 2019 года возглавляет Минторговли и интеграции.

Глава МИОР - Аскар Умаров

Министром информации и общественного развития стал Аскар Умаров, ранее занимавший должность вице-министра этого же ведомства. Он из Алматы, окончил университет "Туран". Сначала работал ведущим специалистом сектора социально-экономических проблем "Республиканского научного центра проблем культуры". Потом ушел в журналистику: журнал "Малый бизнес Казахстана", ТОО "РГ "Новости недели", телеканал "Казахстан".





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В разные годы занимал руководящие должности в частных организациях. Также был управляющим директором НК "Астана ЭКСПО-2017". Позже возглавил МИА "Казинформ".

Министр юстиции - Канат Мусин

Министром юстиции стал Канат Мусин. Он родился в Целинограде, окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности "юрист". Старший советник юстиции, полковник финансовой полиции.





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В разные годы работал в судах, органах прокуратуры, Акмолинской, Жамбылской области, СКО и Нур-Султана, органах финансовой полиции, в аппарате Совета безопасности РК, в министерстве юстиции. Депутат двух созывов Мажилиса.

Ажар Гиният - министр здравоохранения

Министром здравоохранения стала Ажар Гиният. Она была заместителем Алексея Цоя, который покинул пост министра в этом году. Исполняющим обязанности был Жандос Буркитбаев.





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Ажар Гиният родом из ЗКО. Окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности "врач-педиатр", Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности "менеджер государственного и местного управления", НОУ "Алматы Менеджмент Университет" по специальности "магистр делового администрирования МВА". Трудовую деятельность начала в 1993 году участковым педиатром городской поликлиники Атыpay. С 2001 года начала занимать должности в госуправлении по Мангистауской области, была в том числе директором департамента. С 2008 года работает в столице, занимала должности главы управления и департамента Минздрава, замруководителя Медицинского центра УПД. С приходом Алексея Цоя в Минздрав, была назначена его замом.

Министр индустрии и инфраструктурного развития - Каирбек Ускенбаев

Каирбек Ускенбаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития. До этого занимал должность вице-министра этого ведомства. Он родом из Целинограда. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, Акмолинский аграрный университет, Дипломатическую академию ЕНУ им. Гумилева. Квалифицирован по специальностям юрист, организатор-экономист и специалист в области международных отношений. Награжден орденами "Құрмет" и "Парасат".





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Трудовую деятельность начал в 1982 году. Почти 10 лет служил в органах внутренних дел, занимал должность заведующего отделом коммунальной собственности Акмолинской городской администрации. Также был главным юрисконсультантом, начальником отдела юридического обеспечения и контроля, директором бюро по приватизации Акмолинского территориального комитета по государственному имуществу РК. Занимал должности заместителя председателя правления Государственного комитета РК по приватизации по Акмолинской области, председателя Акмолинского территориального комитета по управлению госимуществом, председателя территориального комитета госимущества и приватизации по г. Акмола, директора государственного коммунального предприятия "Фонд коммунальной собственности г. Астаны", Председателя Комитета по регулированию торговой и туристской деятельности министерства индустрии и торговли РК.

Также работал в "ҚазМұнайГаз-Сервис", был управляющим АО "НУХ "Байтерек", вице-министром регионального развития РК, национальной экономики РК, по инвестициям и развитию РК. Министр культуры и спорта - Даурен Абаев

Министерство культуры и спорта возглавил Даурен Абаев. Ранее он работал первым заместителем руководителя Администрации Президента. Он уроженец Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Лейденский университет.





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В разные годы работал в МИДе, в том числе за рубежом, был замом пресс-секретаря Президента, пресс-секретарем главы государства, государственным инспектором АП, возглавлял министерства информации и коммуникаций, информации и общественного развития.

Награжден орденами "Парасат", "Кұрмет", а также юбилейными медалями.

Министр национальной экономики - Алибек Куантыров

Министерство национальной экономики возглавил Алибек Куантыров. Ранее занимал должность вице-министра этого ведомства. Он из Атырау. Окончил Томский государственный университет, Мичиганский университет.

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Трудовую деятельность начал в 2005 году и.о. ведущего специалиста в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. В разные годы работал на должностях в министерствах: экономики, финансов, индустрии и новых технологий. Занимал разные должности в АП, работал заведующим отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии первого президента.

Министр энергетики - Болат Акчулаков

Новым министром энергетики стал Болат Акчулаков. Ранее он был управляющим директором по управлению активами АО "ФНБ "Самрук-Казына". Окончил Казахскую государственную академию управления, факультет по учету и экономической кибернетике, специальность "экономист", Образовательный центр нефтегазовой промышленности (Алматы), специализации "оценка контрактов на недропользование" и "экономика нефтедобычи".





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Трудовую деятельность начинал с экономиста. Позже в разные годы был бизнес-аналитиком, занимал руководящие должности в компаниях: "Самрук-Казына", "КазМунайГаз", "Казатомпром" и т.д. Занимал также должность вице-министра энергетики. Награжден орденом "Құрмет".

Те, кто остался на прежних должностях

руководитель канцелярии премьер-министра - Галымжан Койшыбаев;

заместитель премьер-министра - Ералы Тугжанов;

министр иностранных дел, заместитель премьер-министра - Мухтар Тлеуберди;



министр обороны - Мурат Бектанов;

министр внутренних дел - Ерлан Тургумбаев;



министр сельского хозяйства - Ербол Карашукеев;

министр образования и науки - Асхат Аймагамбетов;

министр труда и социальной защиты населения - Серик Шапкенов;

министр финансов - Ерлан Жамаубаев;

министр по чрезвычайным ситуациям - Юрий Ильин;

министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности - Багдат Мусин;

министр экологии, геологии и природных ресурсов - Сериккали Брекешев.

Часть членов правительства осталась на своих должностях: