Новые авиарейсы открываются из Казахстана в Италию, Чехию и Грецию

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До 433 рейсов в неделю возрастет маршрутная сеть международных авиаперевозок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Казахстане и ослаблением карантинных ограничений в мире, Комитет гражданской авиации МИИР РК продолжает работу по восстановлению и расширению маршрутной сети международных авиаперевозок.

"В летний период в целях удовлетворения потребностей туристов количество рейсов увеличивается на 81 рейс в неделю − с 352 до 433 рейсов в неделю по 99 маршрутам (был 81 маршрут)", − информировали в КГА.

Также сообщается об открытии новых рейсов в Италию, Чехию и Грецию.

Увеличиваются рейсы в Турцию, Египет, Грузию, Россию.