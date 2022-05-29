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Новые авиарейсы открываются из Казахстана в Италию, Чехию и Грецию | BaigeNews.kz 29 мая, 15:26
2382
Фото: иллюстративное

Новые авиарейсы открываются из Казахстана в Италию, Чехию и Грецию

До 433 рейсов в неделю возрастет маршрутная сеть международных авиаперевозок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Казахстане и ослаблением карантинных ограничений в мире, Комитет гражданской авиации МИИР РК продолжает работу по восстановлению и расширению маршрутной сети международных авиаперевозок.

"В летний период в целях удовлетворения потребностей туристов количество рейсов увеличивается на 81 рейс в неделю − с 352 до 433 рейсов в неделю по 99 маршрутам (был 81 маршрут)", − информировали в КГА.

Также сообщается об открытии новых рейсов в Италию, Чехию и Грецию.

Увеличиваются рейсы в Турцию, Египет, Грузию, Россию.

#авиаперевозки
29 мая, 15:26
2382
Журналист

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