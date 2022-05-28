Новорождённого малыша лошади Пржевальского показали в нацпарке "Алтын-Эмель"

Фото: кадр из видео

В национальном парке "Алтын-Эмель" лошадь Пржевальского родила жеребёнка, передаёт BaigeNews.kz

"13 мая в национальном парке произошло знаменательное событие – в очередной раз кобыла лошади Пржевальского по кличке Гадалка родила жеребёнка-самца. Отцом жеребёнка стал жеребец Голан. Жеребёнок чувствует себя хорошо, пьёт молоко и следует за матерью", − сообщается на странице ГНПП "Алтын-Эмель" в Instagram.

По информации сотрудников нацпарка, в гаремной группе лошадей сейчас четыре лошади, а всего их в парке стало восемь.

На странице также опубликовано видео семейства Гадалки и Голана с их новорождённым малышом.