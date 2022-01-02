Новорожденного в тяжелом состоянии транспортировали вертолетом в ВКО

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В производственно-диспетчерскую службу АО "Казавиаспас" МЧС РК 2 января поступила оперативная заявка от Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) о том, что необходимо транспортировать новорожденного ребенка, который находится в тяжелом состоянии, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казавиаспаса.

С места дислокации в Усть-Каменогорске незамедлительно вылетел вертолет Ми-8. На борту находились командир воздушного судна Руслан Агламбеков, второй пилот Мажит Кенжегалиев, авиационный персонал в составе Ауельбека Казакпаева, Пердебека Джумабаева и Сакена Бекжанова, а также врачей НКЦЭМ − главного неонатолога области Асхата Куанышпаева и фельдшера Бека Асаубаева.

Спасатели оперативно транспортировали ребенка из села Акжар Тарбагатайского района ВКО в Усть-Каменогорск, где уже ожидала машина скорой помощи. В данный момент ребенок находится под наблюдением врачей Центра матери и ребенка.

Полет осложнялся низкой температурой воздуха. Благодаря слаженным действиям пилотов Казавиаспаса и врачей НКЦЭМ спасательная операция прошла согласно установленному маршруту и без происшествий.