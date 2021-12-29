Новогодние ролики представили автогиганты. Очень занимательно

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Новогодние поздравления презентовали автопроизводители: Mercedes-Benz, Lincoln, Tesla и Lada, пишет "За рулем".

Мерседес приготовил теплую рождественскую сказку о забытом подарке, маленькой девочке и добром порыве миссис Клаус, которая прыгает в свой красный Гелик, чтобы успеть с подарком для одной маленькой девочки.

В ролике американского бренда Lincoln происходит рождественское чудо — снег там, где его, вообще-то, быть не должно.Световое "секси-шоу" от Tesla под праздничную новогоднюю мелодию. Модели линейки марки выстроились в определенном порядке, образовав надпись S3XY, то есть SEXY."Новогоднюю магия от Lada" приготовил российский автогигант. Дедушка Мороз изо всех сил спешит до боя курантов доставить подарок великовозрастному Вадику. А тот, конечно же, мечтает о Ниве.На этой самой Ниве и мчится в нему дедушка. Но в конце зрителей ждет интрига — вовсе не автомобиль получает Вадик, и при этом он остается очень доволен.



