Новогоднего салюта не будет в Атырау

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Деньги на новогоднее оформление города в этом году не выделялись.

Решение не делать 31 декабря в Атырау праздничный салют было принято из-за пандемии, чтобы не создавать массового скопления людей и таким образом предупредить возможные случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата. В Атырау деньги на новогоднее оформление города в этом году не выделялись, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Отмечается, что в целях экономии бюджетных средств город было решено украсить прошлогодними гирляндами и искусственными елками.