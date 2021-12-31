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Новогоднего салюта не будет в Атырау | BaigeNews.kz 31 декабря, 19:07
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Фото: иллюстративное: Казинформ

Новогоднего салюта не будет в Атырау

Деньги на новогоднее оформление города в этом году не выделялись.

Решение не делать 31 декабря в Атырау праздничный салют было принято из-за пандемии, чтобы не создавать массового скопления людей и таким образом предупредить возможные случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата. В Атырау деньги на новогоднее оформление города в этом году не выделялись, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Отмечается, что в целях экономии бюджетных средств город было решено украсить прошлогодними гирляндами и искусственными елками.

#Новый год #Атырау #праздники
31 декабря, 19:07
3107
Журналист

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