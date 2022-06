Новая песня Димаша Кудайбергена попала в чарт Billboard

Фото: dimashnews.com

Новая композиция Димаша Кудайбергена "О’кей" попала в ТОП-10 хит-парада Billboard’s Hot Trending Songs, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на dimashnews.com.

Согласно последним данным, композиция Димаша "О’кей" заняла восьмое место в хит-параде Billboard’s Hot Trending Songs. При этом строчкой выше расположилась другая песня артиста — Fly Away, которая находится в ТОП-10 чарта уже 22 недели.





Впервые композиция Димаша Fly Away попала в новый чарт Billboard — Hot Trending Songs —осенью 2021 года. Поклонники артиста обсуждали в Twitter премьеру, делились фотографиями, GIF-файлами, ссылками на любимую песню. Дело в том, что Hot Trending Songs принципиально отличается от остальных чартов тем, что отслеживает, о каких песнях говорят люди.

Позже к песне Fly Away присоединилась авторская композиция Димаша Be with me, которая держится в чарте уже 24 недели. В январе 2022 года композиции Димаша взлетели на самые верхние строчки рейтинга, заняв первое и третье места в недельном чарте.





Кроме того, 15 мая 2022 года официальный аккаунт World Music Awards сообщил, что Fly Away вместе с композицией Yours участника южнокорейской группы BTS Джина являются сольными песнями, которые самое долгое время держатся в чарте Billboard’s Hot Trending Songs.