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Никто из туристов не останется брошенным - "Туристiк Камкор" | BaigeNews.kz 8 января, 13:44
1557
Фото: profi.travel

Никто из туристов не останется брошенным - "Туристiк Камкор"

Фонд "Туристiк Камкор" обратился к казахстанцам из-за отмены и задержек авиарейсов, передает BaigeNews.kz.
"Мы понимаем, что ситуация сложилась непростая, однако причин для паники нет. Всех беспокоит ситуация, происходящая сейчас в стране, как вылетевших на отдых граждан, так и тех, кто только собирается в ближайшие дни. Хотим сообщить, что никто из туристов не останется брошенным, туроператоры по мере возможности предпринимают все меры для размещения туристов в отелях, сборе и организации вылета в Казахстан", - говорится в сообщении.
Фонд также принимает участие в организации помощи вылетевшим туристам и гарантирует поддержку всем туристам, имеющим туркод.
"Авиакомпаниями организованы рейсы, уже сегодня есть вероятность что прибудут туристы из Пхукета. По ситуации с вылетающими в ближайшие дни туристами еще точного алгоритма нет, просьба следить за сайтами, сообщениями авиакомпаний, быть на связи с турагентствами и туроператорами. Просьба не поддаваться панике и быть на связи по возможности", - отметили в "Туристiк Камкор".
Телефон горячей линии Фонда 8701 534 05 80, официальный сайт - www.fondkamkor.kz.
#туризм #ЧП в Таразе
8 января, 13:44
1557
Журналист

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