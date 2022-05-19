"Никакого перераспределения хлебных мест и должностей мы не допустим" - Токаев

В Акорде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями отечественного бизнеса, сообщает BaigeNews.kz.



"Как глава государства продолжу политику формирования прозрачной экономики с честными правилами игры для всех. Никакого перераспределения хлебных мест и должностей мы не допустим. Я знаю, что сейчас имеются нарекания по работе правоохранительных органов – в ходе наведения порядка они могут, работая по старинке, так сказать, зацепить порядочный бизнес. Поэтому открыто заявляю: принцип "лес рубят – щепки летят" тут неприемлем", - заявил Токаев.