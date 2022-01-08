Никакие стратегически важные объекты в Шымкенте не пострадали - акимат

Фото: пресс-служба акимата

Никакие стратегически важные объекты в Шымкенте не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба акимата города, передает BaigeNews.kz.

"В Шымкенте создан специальный штаб под руководством акима Мурата Айтенова. В результате своевременных решений и действий штаба, в состав которого вошли руководители всех правоохранительных органов, никакие стратегически важные объекты в мегаполисе не позволили захватить. В последние два дня основной целью боевиков был захват городской администрации. Тем не менее, дворцу "Туркестан", выставочному центру "Көрме" и драматическому театру им. Ж. Шанина был нанесен различный ущерб", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники массовых беспорядков разгромили и разграбили один из крупных торговых центров города "Метро", в том числе банкоматы, унесли с собой все спиртные и энергетические напитки, а затем устроили поджог.

"Также сожжены полицейские автомобили и общественный транспорт. В настоящее время ситуация в городе стабильная и под контролем. Все необходимые для жизнедеятельности населения структуры выполняют свою работу. Аким города осмотрел все пострадавшие объекты и дал конкретные поручения специальной комиссии, созданной для определения материального ущерба. Он отметил, что общий размер ущерба будет определен в течение ближайших 10 дней", - рассказали в акимате.

Общественный транспорт и объекты бизнеса в городе работают в штатном режиме. Однако администрация города призывает граждан не выходить из дома и не оставлять детей без присмотра в связи с проведением антитеррористических мероприятий.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил режим чрезвычайного положения в республике с 5 по 19 января.

