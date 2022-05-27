Незрячий подросток из Караганды купит квартиру родителям на выигранные в конкусе домбристов деньги

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Незрячий подросток из Караганды победил на престижном конкурсе домбристов. На выигрыш 14-летний Нурдаулет Сагатбек решил купить квартиру родителям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Когда-то, чтобы вернуть сыну зрение, родители продали дом. Операции в Казахстане и за границей мальчику не помогли. Нурдаулет лишь немного видит свет одним глазом. Но это не мешает ему учиться и виртуозно владеть музыкальным инструментом.

В престижном конкурсе "Домбра - Дастан" карагандинец обошёл 550 участников со всего Казахстана.

Музыкой Нурдаулет начал заниматься с семи лет, сам настоял, чтобы родители нашли для него педагога.

"Через музыку можно рассказать о своих радостях и печалях. У нас сейчас нет квартиры. Поэтому восемь миллионов тенге моего конкурного приза я решил подарить родителям, чтобы они купили жильё. Правда, ещё за 700 тысяч мне купили новую домбру. Она из канадского клена, очень мне нравится. Я мечтаю стать композитором. Сильным, народным кюйши", - сказал подросток.

Пока Нурдаулет учится в школе-интернате для слабовидящих. Собирается поступать в консерваторию. Однако сделать это будет непросто.

"Он сильный, целеустремленный. Я горжусь этим, что добивается целей. Хочет поступать в консерваторию. Но в вузах и колледжах искусств в Алматы и Нур-Султане не принимают слабовидящих. У них нет инклюзивного образования, чтоб его обучать по Брайлю. Я обращаюсь к министру образования Асхату Аймагамбетову, чтобы он принял в вузах инклюзивное образование. Не только мой сын, наверное, ещё другие дети есть", - сказала мать победителя конкурса Эльмира Джапкараева.

На каникулах Нурдаулет разучивает кюи Курмангазы и Дины Нурпеисовой. Продолжает мечтать и планировать будущее. Сложный диагноз - ревматоидный артрит с повреждением глаз, пока не позволяет проводить новые операции. До 18 лет врачи не рекомендуют. Но упорный и талантливый юноша верит в лучшее. Обещает, что станет настоящим музыкантом.





