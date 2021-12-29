Рост случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане

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За прошедшие сутки зарегистрировано 393 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
в Нур-Султане – 68
в Алматы – 52
в Шымкенте – 14
в Акмолинской области – 36
в Актюбинской области – 0
в Алматинской области – 14
в Атырауской области – 10
в ВКО – 27
в Жамбылской области – 4
в ЗКО – 9
в Карагандинской области – 56
в Костанайской области – 26
в Кызылординской области – 1
в Мангистауской области – 5
в Павлодарской области – 38
в СКО – 31
в Туркестанской области – 2
Всего в Казахстане подтверждено 986 946 случаев коронавируса.
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