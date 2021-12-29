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Рост случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане | BaigeNews.kz 29 декабря, 08:06
2050
Фото: freepik.com

Рост случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 393 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

  • в Нур-Султане – 68

  • в Алматы – 52

  • в Шымкенте – 14

  • в Акмолинской области – 36

  • в Актюбинской области – 0

  • в Алматинской области – 14

  • в Атырауской области – 10

  • в ВКО – 27

  • в Жамбылской области – 4

  • в ЗКО – 9

  • в Карагандинской области – 56

  • в Костанайской области – 26

  • в Кызылординской области – 1

  • в Мангистауской области – 5

  • в Павлодарской области – 38

  • в СКО – 31

  • в Туркестанской области – 2

Всего в Казахстане подтверждено 986 946 случаев коронавируса.


#пандемия коронавируса #МВК #статистика #Минздрав
29 декабря, 08:06
2050
Журналист

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