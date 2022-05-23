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Незаконный игорный бизнес организовал житель Туркестанской области | BaigeNews.kz 23 мая, 13:23
2040
Фото: freepik.com

Незаконный игорный бизнес организовал житель Туркестанской области

Незаконный игорный бизнес организовал житель Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Территориальный департамент АФМ по Туркестанской области задержал местного жителя. Он организовал и руководил устойчивой преступной группой, занимавшейся незаконным игорным бизнесом на территории Сайрамского района Туркестанской области.

Преступная группа состояла из пяти человек, в их отношении начали досудебное расследование по статье 262 Уголовного кодекса РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них". Организатора и одного подельника задержали и поместили в изолятор временного содержания Туркестана.


#игорный бизнес #Агентство по финансовому мониторингу #расследование
23 мая, 13:23
2040
Журналист

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