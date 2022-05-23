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Незаконный игорный бизнес организовал житель Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Территориальный департамент АФМ по Туркестанской области задержал местного жителя. Он организовал и руководил устойчивой преступной группой, занимавшейся незаконным игорным бизнесом на территории Сайрамского района Туркестанской области.

Преступная группа состояла из пяти человек, в их отношении начали досудебное расследование по статье 262 Уголовного кодекса РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них". Организатора и одного подельника задержали и поместили в изолятор временного содержания Туркестана.