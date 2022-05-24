Незаконное задержание казахстанцев в Узбекистане прокомментировал МИД РК

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Незаконное задержание казахстанцев в Узбекистане прокомментировал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

"МИД Казахстана обратился с письмом, чтобы разобраться в ситуации. Мы защищаем права наших граждан. В распространённом в соцсетях видео правоохранительные органы Узбекистана применяют электрошокеры к нашим гражданам. Надо отметить, что общество в Узбекистане само с осуждением относится к этой ситуации. Тем не менее, мы держим ситуацию на контроле. Там начали внутреннее расследование, сотрудники отстранены. Мы стараемся не вмешиваться в это и только отслеживаем только часть защиты наших граждан", - сказал Айбек Смадияров в кулуарах заседания правительства РК.

О неправомерном задержании в Самарканде четырёх туристов, трое из которых казахстанцы, сообщил официальный представитель МВД Узбекистана Шахрух Гиёсов. По его информации, в ночь на 21 мая сотрудники патрульно-постовой службы УВД Самарканда в процессе проверки личности туристов на улице Мирзо Улугбека, грубо нарушая нормы профессиональной этики, злоупотребили служебным положением и полномочиями по применению специальных технических средств. По этому факту служба личной безопасности МВД совместно с органами прокуратуры проводит служебную проверку.