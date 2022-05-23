Несколько улиц перекроют до осени в Алматы из-за реконструкции теплосетей

Фото: "Хабар 24"

Движение автомототранспорта по нескольким улицам ограничат в Алматы из-за плановой реконструкции теплосетей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт ТОО "Алматинские тепловые сети".

С 24 мая по 1 сентября 2022 года в Жетысуском районе закроют проезд по улицам:

— Серикова (от территории парка Гулдер до улицы Казыбаева по парковой зоне);

— Казыбаева (от улицы Серикова до дома № 288 в северном направлении);

— Макатаева (от улицы Ангарская в южном направлении до микрорайона Айнабулак-3).

Проезд также перекроют в Бостандыкском районе по улице Ергожина.

С 25 мая по 1 сентября 2022 года в Медеуском районе движение приостановят по улицам:

— Казыбек би (от улицы Валиханова до улицы Абдуллиных);

— Пушкина (от улицы Карасай батыра до улицы Толе би в южном направлении).

С 1 июня до 1 сентября 2022 года транспортные ограничения введут в Медеуском районе на улице Толе би (от улицы Уалиханова до улицы Зенкова в западном направлении). С 7 июня по 1 сентября 2022 года — в Ауэзовском районе на улице Садовникова (от улицы Толе би до дома № 82 по улице Утеген батыра).