Несколько улиц перекроют до осени в Алматы из-за реконструкции теплосетей

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Движение автомототранспорта по нескольким улицам ограничат в Алматы из-за плановой реконструкции теплосетей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт ТОО "Алматинские тепловые сети".
С 24 мая по 1 сентября 2022 года в Жетысуском районе закроют проезд по улицам:
— Серикова (от территории парка Гулдер до улицы Казыбаева по парковой зоне);
— Казыбаева (от улицы Серикова до дома № 288 в северном направлении);
— Макатаева (от улицы Ангарская в южном направлении до микрорайона Айнабулак-3).
Проезд также перекроют в Бостандыкском районе по улице Ергожина.
С 25 мая по 1 сентября 2022 года в Медеуском районе движение приостановят по улицам:
— Казыбек би (от улицы Валиханова до улицы Абдуллиных);
— Пушкина (от улицы Карасай батыра до улицы Толе би в южном направлении).
С 1 июня до 1 сентября 2022 года транспортные ограничения введут в Медеуском районе на улице Толе би (от улицы Уалиханова до улицы Зенкова в западном направлении). С 7 июня по 1 сентября 2022 года — в Ауэзовском районе на улице Садовникова (от улицы Толе би до дома № 82 по улице Утеген батыра).
"Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов. Для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в дома будет подаваться по временным схемам. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков", — объяснили в компании.
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