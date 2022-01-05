Несколько рейсов перенесли в аэропорту Актау

Фото: aktau-airport.kz

Несколько авиарейсов из Актау перенесли на другое время, передает корреспондент BaigeNews.kz . Об этом сообщается на сайте аэропорта города.Рейсы из Актау в Нур-Султан, Алматы и Тбилиси задерживаются. Вылет в Атырау отменили. Остальные рейсы будут совершены по расписанию.По Казахстану прокатилась волна протестов. Начались они 2 января с Жанаозена. Там горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

4 января правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "ҚазМұнаГаз".

После этого в Актобе протестующие также потребовали снизить цену на газ и освободить тех, кого задержали сегодня за участие в митинге. В итоге стоимость газа в Актобе снизят до 50 тенге за литр.

Вечером 4 января протесты в Алматы вылились в беспорядки. Сообщается, что сгорели полицейские служебные авто.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев дважды делал обращение к протестующим. Он призвал их не поддаваться на провокации, проявить благоразумие и пообещал, что законные требования будут внимательно учтены. 5 января Президент проведет рабочее совещание по всем вопросам.

Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.