Несколько рейсов перенесли в аэропорту Актау

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4 января правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "ҚазМұнаГаз".
После этого в Актобе протестующие также потребовали снизить цену на газ и освободить тех, кого задержали сегодня за участие в митинге. В итоге стоимость газа в Актобе снизят до 50 тенге за литр.
Вечером 4 января протесты в Алматы вылились в беспорядки. Сообщается, что сгорели полицейские служебные авто.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев дважды делал обращение к протестующим. Он призвал их не поддаваться на провокации, проявить благоразумие и пообещал, что законные требования будут внимательно учтены. 5 января Президент проведет рабочее совещание по всем вопросам.
Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.
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