Нескольких работников и руководителей в КТЖ наказали за сход пассажирского вагона

Фото: Артём Чурсинов

Нескольких работников КТЖ наказали за создание опасной ситуации на железной дороге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального перевозчика.

"В АО "НК "Қазақстан темір жолы" проведено тщательное расследование проезда на запрещающий сигнал светофора, в результате которого был допущен сход одного вагона частного пассажирского поезда сообщением "Кызылорда-Павлодар". В ходе проверки выявлено, что локомотивной бригадой ненадлежащим образом исполнены трудовые обязанности, не были соблюдены требования Правил технической эксплуатации железных дорог и инструкций, которые обеспечивают безопасную работу железнодорожного транспорта", — рассказали в КТЖ.

Нарушение дисциплины создало угрозу жизни и здоровью свыше 300 пассажиров, а также безопасности движения поездов, сохранности перевозимых грузов и багажа. Поэтому восемь работников и пять руководителей, в том числе и руководство ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, КТЖ расторг трудовые договоры с локомотивной бригадой (машинистом и помощником машиниста) эксплуатационного локомотивного депо "Сексеул". Также орган досудебного расследования возбудил уголовное дело по сходу вагона.