Нерезиденты Казахстана смогут получать ЭЦП за рубежом

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В рамках пилотного проекта нерезиденты Казахстана смогут получать электронные цифровые подписи через посольства и консульства республики за рубежом, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышлености РК.

Сообщается, что пилотный проект реализовали Минцифры, Министерство иностранных дел РК и Министерство внутренних дел РК.

Проект будет работать в 11 дипломатических представительствах Республики Казахстан, расположенных в городах Вашингтон, Сеул, Бишкек, Москва, Прага, Дубай, Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Пекин.

Основная цель проекта – обеспечить возможность участия потенциальных инвесторов в онлайн-аукционах Казахстана.

Физические лица – нерезиденты – могут получить ЭЦП по принципу "одного окна". Для этого иностранному гражданину нужно иметь при себе паспорт, электронную копию паспорта (в формате pdf), электронную копию нотариально заверенного перевода ФИО на кириллицу, при необходимости и на латиницу (в формате pdf) и USB-flash накопитель (для сохранения ЭЦП ключей).

Юридические лица – нерезиденты – могут получить ЭЦП также в загранучреждениях Республики Казахстан, предварительно зарегистрировавшись на сайте КГД МФ и получив БИН онлайн.

Услуга оказывается бесплатно в течение двух рабочих дней.