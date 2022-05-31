Непрофессиональные художники провели выставку картин в Шымкенте

Фото: Коркем Усибалиева

В Шымкенте прошла передвижная выставка "Искусство для трансформации сознания". Ученики известного художника Армата Бектаса представили свои работы в Туркестанском областном музее изобразительного искусства. Авторы картин отличаются от других художников тем, что начали писать, не имея профессионального образования. Корреспондент BaigeNews.kz познакомился с творческими людьми и узнал их истории.

Стоит отметить, что выставка уже прошла в Нур-Султане, Семее и Алматы. В заключение художники проведут гранд-пленэр в Туркестане.

История бывшего финансиста, которая стала художницей

Эльмира Кандыкбаева решила стать художницей год назад. Главная её особенность в том, что она — мать троих детей, бабушка, любящая жена и бывший финансист.

Потребность рисовать маслом у Эльмиры появилось в Южной Азии — Королевстве Бутан. Найти свой стиль художнице помог её наставник Армат Бектас. Все свои работы художница подписывает псевднимом Kandy, чтобы в дальнейшем продавать их за границей и оставить свой "след" на них. К слову, Kandy — это часть фамилии Эльмиры, её казахского наследия, отсюда и появился псевдоним, говорит художница.

Фото Коркем Усибалиевой

Фото Коркем Усибалиевой



"Я использую большое количество масел – это мой стиль. Он родился через мою любовь к горам. Я их очень сильно люблю, и, чтобы запечатлеть мой момент путешествия по Тибету, я их начала рисовать. Мне хотелось показать, насколько едина энергия между пространством, небом, землей, растениями и людьми. Это неразделимые вещи. И через свою технику я пытаюсь показать, что нет чётких границ между этими предметами. Стираются между собой небо и земля, и для меня это момент моего постижения единства. Единства всего, что окружает нас и понимание, что это является неотделимой частью меня", — признаётся Эльмира.

Она считает, что человек приходит к искусству осознанно — и это естественная потребность человека. Сама художница пришла к творчеству в тот момент, когда её вторая дочь заинтересовалась искусством. Чтобы поддержать её, Эльмира начала рисовать вместе с ней. Со временем интерес дочери к рисованию пропал, но не у Эльмиры. Сейчас семья художницы полностью её поддерживает и восхищается её картинами.





Фото Коркем Усибалиевой







Фото Коркем Усибалиевой







Фото Коркем Усибалиевой







Фото Коркем Усибалиевой



Из бизнес-леди — в художницу в 50 лет

Наша вторая героиня — 58-летняя Альмира Кретчетова. Последние восемь лет своей жизни женщина посвятила искусству. До этого она владела ресторанным бизнесом. Но от своей творческой натуры не уйдёшь, считает Альмира. Женщина искала себя практически всю жизнь и художницей стала после переезда в Нур-Султан.

"Мы с мужем переехали из Алматы в Нур-Султан. Мне сначала нечем было заниматься, поэтому я начала заниматься творчеством. Я пробовала себя во всём: делала брошки, вязала, вышивала — всё пробовала. И потом в какой-то момент очень сильно захотела рисовать. У меня даже было представление, как я намазываю на кисть масло и пишу. Очень сильно этого хотела и вот так всё и началось. И, как сказали окружающие, у меня начало получаться. Но я была творческой натурой с детства", — делится Альмира.





Фото Коркем Усибалиевой



Сначала Альмира была самоучкой, ходила на разные мастер-классы, смотрела обучающие уроки по Youtube. Женщина погрузилась в искусство с головой, когда пришла на обучение к Армату Бектасу.

"Я в галерее Армата Бектаса нашла себя, своего учителя и очень рада этому. Меня окружают прекрасные люди и педагоги, которые меня безумно вдохновляют. Сейчас я занимаюсь только искусством, для меня это очень важно. Я поняла, что это моё. Я поняла, что через свои картины я действительно могу передавать свои чувства и где-то саму себя", — отмечает художница.

Сейчас Альмира не собирается останавливаться на достигнутом и расти как художник. Она мечтает провести персональную выставку картин в Италии.





Фото Коркем Усибалиевой







Фото Коркем Усибалиевой







Фото Коркем Усибалиевой

Что думают о выставке посетители

На выставке представили 44 живописные работы в разных жанрах. Если приглядеться к каждой картине, можно отметить что-то важное для себя. Так высказываются люди, которые пришли на выставку. Кто-то видит в картинах себя, кто-то – ценность казахской культуры, другие же познают любовь к себе.

"Я ранее посещала выставки, но это единственная выставка, которая произвела впечатление на меня. Я была в восторге, у каждого художника есть своя история. Как творческий человек я получила вдохновение и кучу положительных эмоций. Можно сказать, нашла себя и даже где-то и осознала любовь к себе", — делится жительница Шымкента.

"Я всегда хожу на выставки, но эта впечатлила меня по-особенному. Работы Армата Бектаса мне понравились особенно, я прочувствовала культуру казахского народа. Мне приятно видеть, что наши художники так развиваются", — говорит посетительница выставки.

Выставка не оставила равнодушными даже тех, кто не разбирается в искусстве.

"Я, например, не хожу на выставки, сегодня пришел за компанию с женой, она у меня творческая личность. Но я остался вполне довольным. Теперь буду ходить на выставки", — рассказывает житель Шымкента.





Фото Коркем Усибалиевой







Фото Коркем Усибалиевой



История организатора выставки: что он хочет донести до людей через искусство

Организатор выставки — Армат Бектас, именно он помогает раскрыть потенциал каждого творческого человека, который приходит к нему. Как автор он известен тем, что через изобразительное искусство по-новому трактует взаимоотношения общества, культуры и формирование национальной идеи. Главная цель выставки — показать людям, что можно прийти к искусству в любое время, даже с нулевыми знаниями.

"Цель нашей галереи — проповедовать культуру, которую оставили наши аксакалы. Наша выставка социальная и передвижная. А цель проекта — показать через своё искусство, через искусство моих учеников культуру. Мои ученики, которые поставили выставку, не профессиональные художники, а экономисты, финансисты и люди разных профессий, которые просто пришли в галерею и начали рисовать. И наша задача — показать обществу, что человеку не надо учиться 10 лет, чтобы овладеть ремеслом и выставляться в таких крупных музеях. Мы выставились во многих музеях, я считаю, это важно", — рассказывает Армат Бектас.

Сам он долгое время изучал природу линий, а начало нового искал в творчестве великих художников. Благодаря детальному изучению художник нашёл и создал собственный стиль, который называется " философия линий". В его работах есть представители каждой конфессии и этноса, а также духовные символы. Этому Армат Бектас обучает и своих учеников в галерее.

"Я как художник внёс свою лепту и создал новое направление "философия линий". И через это направление хочу показать культурный код наших предков. Через свои работы хочу показать людям культуру единства нашего народа. Человек должен быть одноликим. Этот символ может стать идеологией нашего государства, я считаю. То есть раньше казахи останавливались, когда кто-то говорил что-то важное. И этот культурный код наши предки разработали давно и нам это передали. Поэтому, я считаю, мы сейчас строим Новый Казахстан. И за все эти 30 лет мы прошли этап экономического становления, восстановили свои границы и прошли этот идентификационный код. И я считаю, что для нас, казахстанцев, пришло время построить новое сознание. И через свое искусство я мог бы визуализировать это и направить людей. Потому что "философия линий" как раз будет проповедовать философию единства", — завершает свой рассказ художник.





Фото Коркем Усибалиевой







Фото Коркем Усибалиевой







Фото Коркем Усибалиевой







Фото Коркем Усибалиевой