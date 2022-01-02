Неизвестный сбежал из Южной Кореи в КНДР

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Неизвестный пересек заграждения в восточной части провинции Канвондо и сбежал из Южной в Северную Корею, передает BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Рёнхап

Специальное оборудование отследило присутствие человека в демилитаризованной зоне вечером 1 января. Данные о его личности не сообщаются.

"Для его поимки были направлены военные, и во время проведения операции в демилитаризованной зоне было установлено, что неизвестный около 22.40 (19.40 по времени Нур-Султана) пересек военную демаркационную линию (фактическая граница с КНДР – Прим. ред.) и сбежал на Север", − сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

Сегодня утром южнокорейские военные направили КНДР уведомление о произошедшем посредством восточной военной межкорейской линии связи. О судьбе перебежчика пока ничего не известно. Особых действий со стороны северокорейских военных также не наблюдается.