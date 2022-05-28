Неизвестный разбил камнем окно автобуса на остановке в Актобе

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Об инциденте сообщили в ТОО "Автопарк", автобус которого пострадал от действий хулигана.
"Неизвестный в 7:45 утра на остановке "Электрон" по проспекту Абулхаир хана по непонятным причинам разбил камнем ветровое стекло подъезжающего автобуса маршрута № 15. Судя по записям с камер наблюдения, он вёл себя неадекватно, разбивая не только стекло автобуса, но и другое чужое имущество, попадавшееся ему на пути, также бросая посторонние предметы на проезжую часть", — рассказали в автопарке.
Отмечается, что своими хулиганскими действиями мужчина причинил материальный ущерб имуществу ТОО "Автопарк".
На предприятии сообщили, что это не первый подобный случай.
"Достаточно часто камни в автобусы бросают несовершеннолетние дети, которые, возможно, до конца не осознают серьёзность своих противоправных действий и возможные последствия, такие как постановка на профилактический учёт и возмещение причинённого материального ущерба в полном объёме. Необходимо проводить соответствующие беседы", — отметили в ТОО.
Компания-перевозчик отмечает, что такие хулиганские выходки очень опасны, так как могут пострадать люди.
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