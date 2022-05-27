Неизвестные акробаты скрасили людям ожидание на вокзале в Нур-Султане

Фото: скриншот видео

На железнодорожном вокзале Нур-Султана опоздал на час один из поездов. Поэтому неизвестные акробаты скрасили людям ожидание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BES.media.

Трое неизвестных акробатов — два парня и одна девушка — устроили на железнодорожном вокзале небольшое шоу. Сообщается, что так они пытались скрасить людям ожидание опоздавшего на час поезда "Павлодар — Кызылорда".

Однако, как рассказали в BES.media, сотрудники вокзала вскоре потребовали от молодых людей шоу прекратить.



