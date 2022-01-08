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Недропользователей и крупный бизнес просят помочь в восстановлении объектов МСБ | BaigeNews.kz 8 января, 15:58
5746
Фото: inform.kz

Недропользователей и крупный бизнес просят помочь в восстановлении объектов МСБ

НПП "Атамекен" поддержала инициативу создания республиканского Фонда поддержки пострадавшего бизнеса "Күшіміз Бірлікте" - "Сила в единстве". Его возглавит председатель регионального совета палаты предпринимателей Алматы Максим Барышев, передает BaigeNews.kz.

"Все мы стали свидетелями страшных событий последних дней, акты терроризма и вандализма не обошли стороной никого! Сейчас перед государством стоит ряд задач, в том числе, наведение порядка в стране и возмещение ущерба гражданам и бизнесу. Президент сразу заявил, что государство поможет пострадавшему бизнесу. Сумма убытков уже исчисляется десятками миллиардов тенге и продолжает расти. Наибольший удар пришелся на Алматы", - сообщил Барышев.

Он отметил, что выступает с инициативой оказать посильную помощь пострадавшим создав республиканский Фонд поддержки пострадавшего бизнеса "Күшіміз Бірлікте" - "Сила в единстве".

"Я готов его возглавить. Регсовет Алматы обращается к отечественным недропользователям и крупным предпринимателям поддержать своих коллег и выделить финансовые средства на восстановление и запуск объектов МСБ, поврежденных в ходе беспорядков. Базироваться Фонд будет в Алматы. Через своих коллег, глав регсоветов других регионов будет оказываться помощь и пострадавшему бизнесу в их регионах. Деньги Фонда будут выделяться предпринимателям после решения госкомиссии", - добавил Барышев.

Региональный Алматы гарантирует прозрачность поступаемых и распределяемых денежных средств. Все финансовые операции будут оцифрованы, а результаты опубликованы в СМИ.

#поддержка МСБ
8 января, 15:58
5746
Журналист

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