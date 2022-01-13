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Недовесов пробился в 1/4 финала турнира ATP 250 в Сиднее | BaigeNews.kz сегодня, 00:08
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Фото: olympic.kz

Недовесов пробился в 1/4 финала турнира ATP 250 в Сиднее

Казахстанские теннисисты продолжают успешное выступление на австралийских кортах. Часть из них активно пробивается в основную сетку Australian Open, другая выступает на других соревнованиях, сообщает Olympic.kz.

Так, Александр Недовесов пробился в 1/4 финала турнира серии ATP 250 в Сиднее в парном разряде.

Он выступает в паре с пакистанцем Айсам-уль-Хакомом Куреши. В первом круге они обыграли дуэт Марсело Аревало (Сальвадор) и Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды). Итоговый счет составил 7:6, 6:4.

В следующем круге им противостоять будут Филип Полашек (Словакия) и Джон Пирс (Австралия).

#теннис #спорт
сегодня, 00:08
217
Журналист

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