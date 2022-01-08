Не выпускать детей на улицы просит родителей глава МОН

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И.о. министра образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов сделал обращение, передает BaigeNews.kz.

"В связи со сложившейся ситуацией министерством приняты решения в интересах наших школьников, студентов, педагогов и других работников сферы образования и науки. Коротко расскажу об этом. Во-первых, зимние каникулы школьников продлены до 17 января. Студенческие каникулы продлятся до 24 января. Во-вторых, сроки приема заявлений для сдачи январского ЕНТ мы также продлили. Теперь можно сдать документы до 21 января. Что касается самого ЕНТ: тестирование мы перенесли с 10 января на 25 января. В третьих, мы продлили сроки подачи документов в магистратуру и докторантуру до 24 января. В четвертых, республиканская школьная Олимпиада, которая должна была начаться с 10 числа, перенесена. Олимпиада теперь будет проходить в третьей декаде января", - сказал Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, организованы телефоны горячей линии по вопросам, связанным с охраной прав детей. В связи с текущей ситуацией, в целях безопасности министр призвал родителей не выпускать детей на улицы.