Их за язык никто не тянул. Яркие фразы известных казахстанцев в 2021

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В конце года принято подводить итоги – как хорошие, так и плохие. Редакция BaigeNews.kz решила вспомнить о том, что говорили наши уважаемые политики и лидеры мнений в течение года и к чему это привело.

"Народ об этом знал"

В начале 2021 года казахстанцам разрешили снимать пенсионные накопления для того, чтобы решить жилищные проблемы или поправить здоровье. Но уже к концу года Минтруда и ЕНПФ спохватились и перекрыли лазейку. Подробностям этой эпопеи мы посвятили целую серию материалов.

Стоит заострить внимание на фразах, которыми главы ответственных ведомств пытались оправдать введенные изменения. Когда журналисты спросили у вице-премьера, почему казахстанцам не сообщили об изменениях заранее, он ответил, что все и так обо всем знали.

"Во-первых, Правительство не молчало. Во-вторых, это решение было принято 6 января 2021 года. Народ об этом знал. Об этом свидетельствует то, что до конца этого года представленной возможностью воспользовалось более 606 тысяч человек. Это немало", – сказал Ералы Тугжанов.

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова в свою очередь призывала казахстанцев не торопиться со снятием пенсионных накоплений, которые от них никуда не денутся, но в итоге немного изменила свои показания.

"Я считаю, что люди, которые оставили свои деньги в ЕНПФ, тоже приняли мудрое решение. Если это было ваше первое жилье, то, конечно, необходимо было его приобретать, нужно было поторопиться", – считает Ибрагимова.

Новый штамм коронавируса в честь хип-хоп-исполнителя

Также глава банка отметила, что заработать необходимую сумму для снятия не так уж и сложно — достаточно трудиться на нескольких работах, как это делала она."Могу по себе сказать: я работаю с 9 апреля 1995 года. У меня была достаточно хорошая сумма пенсионных накоплений,, и мой инвестиционный доход пенсионных накоплений был больше, чем 30 процентов от всех пенсионных накоплений", – похвасталась спикер.

Помимо финансовой грамотности, у Ибрагимовой можно поучиться и вирусологии. Ей удалось открыть новый штамм коронавируса.

"Все же будет зависеть от инфляции, от того, как будет вести себя мировая экономика, пандемия, координировать в начале января поведёт себя новая версия ковида — оксимирон. Некоторые европейские страны объявляют локдаун, это будет влиять на деловую активность и западных, так и развивающихся страна", – сообщила она.

"Денег в тумбочке больше нет"

Глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Кайрат Келимбетов в интервью изданию "Коммерсант" заявил , что повышение минимальной гарантированной пенсии может привести к негативным последствиям:

"Если мы сегодня увеличим минимальную гарантированную пенсию и будем её платить всем, цена вопроса — около 1 млрд долларов в год. Миллиард — это налоги в другом месте. Денег в тумбочке больше нет. Проедать Национальный фонд, а это фонд будущих поколений, нельзя. Это возможно, но все решения взаимосвязаны. Да, государство может увеличивать дефицит бюджета, занимать больше денег на внутреннем или внешнем рынках

"Мода на мальчиков была всегда"

Депутат Мажилиса Парламента IV созыва Бахыт Сыздыкова в эфире программы "20:21" разоткровенничалась и раскрыла мистическую сторону жизни казахстанских чиновников.

"У каждого уважающего себя политика большого ранга есть своя персональная гадалка. Помните, я говорила, что у каждого большого агашки должен быть мальчик. Это фигня! Мода на мальчиков была всегда. Сейчас у каждого чиновника высокого уровня, у каждого бизнесмена есть свой штат придворных гадалок", – рассказала она.

Женский марш, ЭКО-донорство, а также сперма казахстанских мужчин

8 марта этого года в Алматы прошел женский марш, в котором участвовали казахстанские феминистки. Несмотря на то, что в обществе акцию приняли благосклонно, некоторые политики возмутились подобному мероприятию, чем поспешили поделиться.

Западное веяние радикального феминизма не может ужиться с казахскими национальными традициями и ценностями, заявили в партии Adal.

"Наше общество не готово на подобные изменения, диктуемые западными радикальными движениями. Марш в Алматы, прошедший 8 марта, противоречит нашим традициям и ценностям. Мероприятие вызвало бурю негодования и вопросов у многих казахстанцев", – говорится в сообщении партии.

"На первый взгляд кажется, что марш был посвящен борьбе против домашнего насилия, однако тематика марша имела совсем другое содержание. Я воспринимаю все это, как атаку против наших духовных ценностей", – заявил член комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента Казахстана Бекболат Тлеухан.

Беспокоясь о духовном, он не забыл и о физическом здоровье страны. Тлеухан очень переживал, что сперму казахстанских мужчин смогут использовать для уничтожения генетического разнообразия нации.

"Я хочу поднять вопрос ЭКО-донорства. По закону мужчины до 35 лет могут быть донорами в нашей стране. В анкете указываются его рост, внешний вид и из каталога можно выбрать понравившегося. Это означает, что в разных уголках страны в 20 семьях рождается 20 детей от одного отца. А ведь они могут жениться друг на друге. Для того чтобы предотвратить это, уменьшить число больных детей, я хочу предложить следующее: по Казахстану должна быть только одна база для спермы. Доноры должны сдавать сперму только там и только из этой базы должна получаться информация. И еще сперму одного человека не должны использовать больше двух человек. Думаю, в этом вопросе должна быть открытость", – заявил он.

"Если тебя никто не берет замуж, в чем моя вина, айналайын?"

29 декабря Тлеухан снова отличился. В Сети появилось видео инцидента между журналисткой Айнур Коскиной и экс-депутатом в кулуарах Мажилиса

На кадрах экс-мажилисмен отвечал на вопрос журналистки о многоженстве и как к этому относятся его однопартийцы.

"А ты, что замуж собираешься? Я многоженец, в полигамном браке. Я никогда этого не скрывал. Я не знаю, как они относятся, а вы как относитесь? Видно, что против. Это моя судьба. Если тебя никто не берет замуж, в чем моя вина, айналайын?" - заявил Тлеухан.

Гуляют - с опытными, женятся - на некрасивых, а поезд должен быть длинным

Какое 8 марта без поздравлений в адрес прекрасных женщин? Ярче всех в искусстве подарка отличилась Национальная железнодорожная компания "Казахстан темир жолы". Вечером 6 марта на здании КТЖ появилось поздравление женщин с Международным женским днем в стиле аниме.

"Слушай, дорогой, давай обойдемся без тюльпанов и конфет. Мне просто нужен длинный, стальной, надежный поезд! Железные леди КТЖ выбирают только надежных. С 8 Марта, дорогие наши девушки. Поздравляют вас стальные мужчины КТЖ", – гласили надписи на фоне ролика.







Ролик активно обсуждали в социальных сетях: часть аудитории посчитала его появление неэтичным и сексистским.

В сфере образования в этом году тоже не обошлось без неприятных казусов. Например, ученицам одной из школ-гимназий в Алматы показали презентацию, в которой рассказывается, каких девушек предпочитают парни.

Так, на прошедшей в гимназии лекции ученицам рассказали, что гуляют парни "с раскованными, без комплексов, свободными, опытными в сексе" девушками. А вот на некрасивых женятся. Разбирательство с руководством гимназии происходит до сих пор.

"Ему просто повезло"

Хорошим год выдался для казахстанской культуры. Иманбек получил свой Грэмми, Дудь распробовал казахстанцев, Оксимирон упомянул столицу в своем новом альбоме. Но не обошлось и без негатива — например, зависти коллег по цеху.

Роза Рымбаева, к примеру, не увидела никакого подвига в достижении Иманбека.

"И где он сейчас? Что дальше? Это удача просто. Вовремя оказаться в нужном месте, в нужный час. Ему просто повезло", – сказала казахстанская певица. Источник: 24.kz

"50-60 тысяч тенге"

"Мне кажется, мы живем точно так же, как обычные люди. Семья тратит столько же, как и среднестатистическая семья. Мы, конечно, на 50 тысяч тенге не проживем по продуктам. Мы тратим порядка 200 тысяч тенге в месяц", - ответил Магзум Мирзагалиев.





"На еду на семью мы тратим 50-60 тысяч тенге. Как и все – хлеб, молоко, сахар. У нас такая же семья, как у вас", - ответил в кулуарах мажилиса министр.

"Я постараюсь изменить свою жизнь к лучшему"



За подобные высказывания пришлось извиняться ее сыну Али Окапову. Он записал видеообращение в своем Instagram, где сообщил, что не согласен с мнением мамы и готов извиниться перед теми, чьи чувства были задеты.В ноябре министр энергетики Магзум Мирзагалиев и его коллега, министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказали, сколько их семьи тратит на продукты.Иргалиев живет еще экономнее.Сотрудники редакции BaigeNews.kz провели эксперимент и попробовали прожить целый месяц на суммы, которые тратят на продукты вышеназванные министры. В итоге один из участников эксперимента слетел на полпути, 60 тысяч тенге на продукты катастрофически не хватило.

Закончим материал самой вирусной цитатой года — словами кандидата в акимы Ерейментау Сапара Барлыбаева (а ныне уже акима).





"Если мы все вместе сделаем все правильный выбор, проголосуете за меня, я постараюсь изменить свою жизнь к лучшему", – сказал он.



Надеемся, что жизнь к лучшему после выборов изменилась не только у него, но и у сельчан, которые за него голосовали.