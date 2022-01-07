Не спекулировать и не повышать цены на продукты призвали бизнесменов РК

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Ассоциация торговых предприятий Казахстана обратилась к предпринимателям, ко всем участникам торговли продовольственными товарами, передает BaigeNews.kz.

"В условиях проведения в Казахстане антитерростической операции и введения режима ЧП просим не использовать ажиотажный спрос населения на продовольственные товары и не допускать спекулятивного установления цен. Властями создаются условия для бесперебойных поставок продовольственных товаров населенным пунктам страны", - говорится в заявлении Ассоциации.

Отмечается, что запасов основных продуктов питания на сегодня достаточно.

"Перебои могут возникать в населенных пунктах и отдельных районах городов, где ведутся активные антитерростические действия. Это кратковременное явление. Участники Ассоциации торговых предприятий надеются на помощь государства в возмещении значительного ущерба, полученного в результате действий мародеров. Убеждены, что силовые структуры обеспечат восстановление конституционного порядка на территории всей страны уже в самое ближайшее время. Мы призываем сплотиться для защиты нашей Родины", - сказала президент Ассоциации предприятий торговли РК Жибек Ажибаева.

Ранее в Минторговли заявили, что деятельность торговых сетей восстанавливается в Казахстане. По информации ведомства, запасов основных продуктов питания на сегодня достаточно.

Все необходимые условия для бесперебойных поставок продуктов питания создаются торговыми объектами при поддержке местных исполнительных органов.



