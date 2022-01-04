Не наказывать митингующих на площади Актау пообещали в Правительстве

Фото: primeminister.kz

Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога.

Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау. Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщила министр информации и общественного развития Аида Балаева в своем аккаунте в Facebook.

По ее словам, на встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа до 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "ҚазМұнаГаз".

Правительственной комиссией также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади.





Стороны договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства.





Стоит отметить, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретится 5 января с членами Правительства и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия прибыла в Мангистау и начала свою работу под председательством заместителя вице-премьера Ералы Тугжанова и что в заседании принимают участие представители Администрации Президента, Министерства энергетики, Агентства по защите и развитию конкуренции, местных исполнительных органов, АО "КазМунайГаз" и другие заинтересованные стороны.

Также отмечалось, что комиссия всесторонне и системно рассмотрит актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны.

Напомним, в Жанаозене горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле".

3 января распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.