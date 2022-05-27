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Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов объяснил, почему аэропорт Петропавловка решили продавать. Дело в том, что аэропорт выполняет очень мало рейсов, но его содержание дорого обходится бюджету области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

"Аэропорт функционирует. Авиационная безопасность все время говорит, что там нужно очень многое сделать. Сделать современную нефтебазу, чтобы летали большие самолеты, в вечернее время, чтобы увеличить объем перевозок. Это возможно при существенном инвестировании. Там должно работать очень большое количество людей, тандем. Специалистов очень много. Мы, к сожалению, пока не можем нести такие расходы. Мы теряем до 200 миллионов тенге в год просто на содержание аэропорта. Наверняка должны быть инвесторы, которые делали бы бизнес. Взяли аэропорт, изучали полеты, выходили на международные авиалинии, договаривались с перевозчиками, с компаниями авиационными, чтобы они садились, делали дозаправку и т.д. Это целый процесс. Акимат этим не может заниматься", — объяснил Кумар Аксакалов.

Аэропорт выставили на торги в марте 2022 года. Условием была передача в доверительное управление с последующим выкупом. Однако никто не изъявил желания приобрести аэропорт. В апреле аэропорт снова выставили на аукцион, но результат был таким же — объект никого не заинтересовал. Для скорейшей продажи стоимость аэропорта снизили вдвое — с изначальных 5,6 миллиарда тенге до 2,8 миллиарда.