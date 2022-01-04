Самыми стабильными валютами являются не доллар и не евро

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Какие деньги никогда не подведут.

Из-за мирового кризиса на фоне пандемии коронавируса американский доллар, считавшийся самой надежной и стабильной валютой, более таковым не является. Так считает эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Прайм".

По его словам, значительная часть резервов большинства банков номинирована в долларах США, а гособлигации США традиционно считаются очень надежным инструментом для инвестиций. Но проблемы, с которыми столкнулась экономика США, в частности уровень инфляции выше 6% в годовом выражении, сильно ослабили позиции доллара относительно других валют.

"В 2021 году самой стабильной валютой являлся швейцарский франк, что обусловлено сильной экономикой и развитой надежной банковской системой", — подчеркнул Ходжа.

Он добавил, что в Швейцарии за последние годы уровень инфляции в среднем составлял 0,6%. По его мнению, в топ-3 самых стабильных валют также входят японская иена и норвежская крона: "стабильная экономическая ситуация, а также низкие темпы инфляции за последние годы являются ключевыми факторами надежности данных валют".

Если говорить о самых стабильных валютах по ценности к доллару, то, по словам Ходжи, согласно рейтингу Forex в топ-3 вошли кувейтский динар, динар Бахрейна, оманский риал и иорданский динар.