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Названы способы избежать набора веса в новогодние праздники | BaigeNews.kz 31 декабря, 04:11
3052
Фото: АиФ

Названы способы избежать набора веса в новогодние праздники

Исключение из рациона сладкого позволит сохранить фигуру после новогодних праздников, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фитнес-тренер Екатерина Демидова порекомендовала не забывать в каникулы об активности.

В первую очередь специалист посоветовала отдавать предпочтение более здоровой пище на праздничном столе.

«Если оливье, то ложку. А так надо стараться съесть больше овощей, фруктов, зелени. Лучше всего с них начинать, а затем уже есть переходить ко всему остальному, что очень хочется. Из-за этого удастся меньше этого съесть», — отметила фитнес-тренер.

Таким образом удастся заполнить желудок и на блюда, которые могут навредить фигуре просто не хватит места.

«Что касается горячего, то лучше выбрать что-то одно, чтобы это не было так: кусок курицы, затем говядина, рыба и котлета. То есть лучше определиться с тем, что вы будете есть и распределить на десять дней, чем за один раз все это уминать», — поделилась Демидова.

Главный секрет сохранения фигуры, который касается выбора еды затрагивает сладкое. Если от него отказаться или хотя бы ограничить, тогда праздники пройдут практически бесследно для фигуры, уверяет фитнес-тренер.
#питание #Общество #Новый год
31 декабря, 04:11
3052
Журналист

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