Названы способы избежать набора веса в новогодние праздники

Исключение из рациона сладкого позволит сохранить фигуру после новогодних праздников, сообщает BaigeNews.kz
со ссылкой на Lenta.ru.
Фитнес-тренер Екатерина Демидова порекомендовала не забывать в каникулы об активности.
В первую очередь специалист посоветовала отдавать предпочтение более здоровой пище на праздничном столе.
«Если оливье, то ложку. А так надо стараться съесть больше овощей, фруктов, зелени. Лучше всего с них начинать, а затем уже есть переходить ко всему остальному, что очень хочется. Из-за этого удастся меньше этого съесть», — отметила фитнес-тренер.
Таким образом удастся заполнить желудок и на блюда, которые могут навредить фигуре просто не хватит места.
«Что касается горячего, то лучше выбрать что-то одно, чтобы это не было так: кусок курицы, затем говядина, рыба и котлета. То есть лучше определиться с тем, что вы будете есть и распределить на десять дней, чем за один раз все это уминать», — поделилась Демидова.
Главный секрет сохранения фигуры, который касается выбора еды затрагивает сладкое. Если от него отказаться или хотя бы ограничить, тогда праздники пройдут практически бесследно для фигуры, уверяет фитнес-тренер.