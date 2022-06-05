Названы наиболее популярные схемы криптовалютного мошенничества

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С начала прошлого года жертвы криптомошенников потеряли более миллиарда долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.ru

По данным Федеральной торговой комиссии США (FTC), с января 2021-го по март 2022 года более 46 тысяч человек подали в FTC жалобы о мошенничестве с цифровыми активами. В среднем каждый пострадавший потерял около 2,6 тысячи долларов.

Также сообщается, что наиболее популярны среди киберпреступников биткоин (70 процентов), Tether (10 процентов) и Ethereum (9 процентов).

Самым популярным видом мошенничества признаны инвестиционные, пишет портал Engadget. От такого вида криптомошенничества жертвы потеряли около 575 миллионов долларов. Обычно инвестиционные мошенничества нацелены на новичков, которых завлекают большими доходами в обмен на инвестиции.

Кроме того, 185 миллионами долларов мошенники завладели при помощи социальных сетей и приложений для знакомств. Особую популярность обрел тип мошенничества, при котором злоумышленники завязывали виртуальные романтические отношения с жертвой с целью завлечения ее в "инвестиционный проект".

Отмечается, что отчёт FTC не отражает всей картины, масштабы деятельности мошенников в этой сфере могут быть значительно шире. По оценке ведомства, менее пяти процентов обманутых инвесторов сообщили об этом.