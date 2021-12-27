Названы лучшие новогодние фильмы в истории

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Американский телеканал Fox News опубликовал список лучших фильмов всех времен для просмотра в период новогодних праздников, передает BaigeNews.kz

В первую очередь зрителям посоветовали посмотреть анимационный фильм "Рождественская история" (2009) Роберта Земекиса, который рассказывает историю банкира и скряги Эбенезера Скруджа.

Также телеканал рекомендует фильм "Рождество Чарли Брауна" (1965 год), который повествует о герое, пытающемся узнать истинное значение Рождества, и кинокартину "Санта-Клаус" (1994) с Тимом Аленном в главной роли. Помимо этого, в список вошли "Реальная любовь" (2003) с Хью Грантом и Кирой Найтли, "Гринч – похититель Рождества" (2000), Рождественские каникулы (1989), "Эльф" (2003), "Крепкий орешек" (1998) и "Один дома" (1990).

Ранее сообщалось, что американский стриминговый сервис Netflix выпустит под Новый год американскую версию фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", где Ипполита сыграл актер китайского происхождения. Голливудский проект получил название "О судьбе" (About Fate). Роль Лукашина исполнил известный по сериалу "Фарго" Томас Манн. В отличие от героя Андрея Мягкова, в американской версии Лукашину 30, а не 40 лет. По данным издания, зрители смогут увидеть фильм 31 декабря.