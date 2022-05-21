Назван ранний симптом оспы обезьян

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Главный медицинский консультант британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Сьюзан Хопкинс рассказала, на какие симптомы стоит обратить внимание при заражении оспой обезьян. Ее слова опубликованы на сайте ведомства, передаёт BaigeNews.kz

Хопкинс назвала ранним симптомом оспы обезьян высыпания на коже.

"Поскольку вирус распространяется при тесном контакте, мы призываем всех обращать внимание на любые необычные высыпания или повреждения на коже", − призвала она.

При первых опасениях или признаках заражения эксперт порекомендовала немедленно обращаться к врачу. О визите следует заранее предупредить медицинскую организацию, а до осмотра специалиста необходимо избегать близких контактов с другими людьми.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян. Главными темами встречи станут пути передачи заболевания, а также ситуация с вакцинацией. Отмечается, что болезнь выявлена уже в нескольких странах, в том числе Великобритании, Австралии, Канаде, Испании, Бельгии, Франции и других

