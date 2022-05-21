Назван ранний симптом оспы обезьян

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Хопкинс назвала ранним симптомом оспы обезьян высыпания на коже.
"Поскольку вирус распространяется при тесном контакте, мы призываем всех обращать внимание на любые необычные высыпания или повреждения на коже", − призвала она.
При первых опасениях или признаках заражения эксперт порекомендовала немедленно обращаться к врачу. О визите следует заранее предупредить медицинскую организацию, а до осмотра специалиста необходимо избегать близких контактов с другими людьми.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян. Главными темами встречи станут пути передачи заболевания, а также ситуация с вакцинацией. Отмечается, что болезнь выявлена уже в нескольких странах, в том числе Великобритании, Австралии, Канаде, Испании, Бельгии, Франции и других
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