Назван обладатель Международной Букеровской премии

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Писательница из Индии Гитанджали Шри стала лауреатом Международной Букеровской премии по литературе за произведение "Могила с песком" (Tomb of Sand). Об этом объявил на церемонии в Лондоне председатель жюри, ирландский переводчик Фрэнк Уайн, сообщает ТАСС.

Книга рассказывает историю 80-летней женщины, которая переживает сильную депрессию из-за смерти мужа. Она сталкивается с непониманием собственной дочери, совершает поездку в Пакистан, что рождает в ней болезненные воспоминания о разделе страны, но в итоге находит новые источники радости в жизни.

Это первая книга, переведенная с хинди, которая смогла получить престижную премию. Перевод на английский выполнила художник, писатель и переводчик из США Дейзи Роквелл.

Всего в шорт-лист премии вошли шесть произведений на шести языках - испанском, корейском, норвежском, польском, хинди и японском. Пять из них написаны женщинами.

Среди авторов, попавших в этом году в шорт-лист, польская писательница Ольга Токарчук с произведением "Книги Иакова" (The Books of Jacob). В 2018 году Токарчук удостоена Букеровской премии за роман "Бегуны" (Flights). На следующий год ей присуждали Нобелевскую премию по литературе.

"Это был невероятно сильный шорт-лист, и мы постепенно и с сожалением, после долгих и бурных прений, уменьшили количество книг с шести до одной. В конечном счете нас захватила мощь, трогательность и игривость "Могилы с песком", многозвучного романа Гитанджали Шри о самосознании и принадлежности в красочном, переливающемся огнями переводе Дейзи Роквелл", - прокомментировал выбор жюри его председатель.

"Это блестящий роман об Индии и ее разделе, в котором юность и возраст, мужчины и женщины, семья и нация тесно переплетаются с завораживающей живостью и неистовым состраданием в калейдоскопичное целое", - добавил Уайн.

Гитанджали Шри родилась в городе Майнпури на севере Индии в 1957 году. Она является автором трех романов и нескольких сборников рассказов. Произведения Шри переведены на английский, французский, немецкий, сербский и корейский языки. "Могила с песком" - первая её книга, опубликованная в Англии.

О премии

В отличие от Букеровской премии, основанной в 1969 году и ежегодно присуждаемой писателям стран Содружества, Международная Букеровская премия учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь её присуждают за достижения в области литературы ежегодно.

Победителем может оказаться автор любой книги, которая переведена на английский и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный приз премии составляет 50 тысяч фунтов (62,5 тысячи долларов) и делится между писателем-победителем и переводчиком. Писатели и переводчики, попавшие в шорт-лист, получают по одной тысяче фунтов (1,25 тысячи долларов).

